Anupamaa twist : Un nouveau personnage pour entrer dans la série et être la raison de la séparation d’Anuj, Anu ?

Rupali Ganguly et Gaurav Khanna vedette Anupamaa traverse des épisodes émotionnels. L’émission a récemment vu la scène de la mort de Samar Shah (joué par Sagar Parekh). Samar était très proche d’Anupamaa. Il l’a toujours soutenue et motivée. Samar était également prêt à devenir père et cette scène de mort à ce moment-là a brisé les cœurs. C’était très épuisant émotionnellement pour le public de regarder les scènes et aussi pour les acteurs de jouer. Anupamaa est bouleversée de savoir que Samar ne reviendra plus jamais dans sa vie.

Dimpy est également extrêmement blessée en pensant à Samar et aussi à son bébé à naître. Au milieu de tout cela, Vanraj commence à blâmer Anuj pour la mort de Samar. Il demande à Anuj de s’excuser même d’être en vie. Anupamaa n’y réagit pas mais demande à Anuj de la laisser tranquille.

La réaction d’Anupamaa envers Anuj a brisé de nombreux cœurs. On dit qu’il y aura une séparation d’Anuj et Anupamaa dans la série. Récemment, en parlant à IWMBuzz, le producteur Rajan Shahi avait révélé qu’il y aurait de la distance dans la série.

Anuj et Anupamaa se séparent à cause de Vanraj et Baa ?

Cependant, selon une source proche de Filmibeat, la séparation ne se fera pas tout de suite. La source a déclaré que la séparation est envisagée car les membres de la famille Shah, dont Baa et Vanraj, influenceront Anupama pour qu’elle prenne une décision importante et la façon dont elle réagira fera avancer l’histoire.

Nouvelle entrée à Anupamaa

Au milieu de tout cela, une nouvelle entrée aura lieu dans le salon. Anupamaa décidera bientôt de porter plainte contre Sonu qui a tué son fils, Samar. Elle engagera un avocat pour cela et il y aura un nouvel acteur pour jouer le rôle.

La source proche de Filmibeat a déclaré qu’on disait que la nouvelle entrée de l’avocat serait la raison pour laquelle Anuj et Anupamaa se sépareraient pour toujours mais ce n’est pas vrai. L’entrée de l’avocat n’a rien à voir avec la séparation d’Anuj et Anupamaa.

En parlant de Sagar Parekh, l’acteur a confirmé qu’il était parti Anupamaa maintenant. Son rôle est terminé et il est satisfait du rôle de Samar. Il a également révélé qu’il avait été approché pour Jhalak Dikhhla Jaa 11 et Grand patron 17. Cependant, il n’a pas encore finalisé ce qu’il doit faire ensuite.