Anupamaa Twist : Pakhi exige un mariage somptueux malgré la désapprobation de Vanraj ; Les fans de MaAn l’appellent égoïste

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Pakhi se marie avec Adhik contre la volonté de sa famille. Anupamaa et Anuj emmènent le couple chez le Shah. Barkha n’approuve pas leur mariage approuvé et d’un autre côté, Vanraj s’énerve contre sa fille. Pakhi veut avoir un mariage somptueux. Vanraj refuse de participer aux rituels du mariage. Alors qu’Anupamaa refuse de dépenser un sou pour le mariage de Pakhi.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, les membres de la famille Shah célébreront ensemble le festival Bhai Dooj. Samar et Toshu se souviendront de Pakhi et même Vanraj manquera à sa fille. D’un autre côté, Pakhi sera ému en se souvenant du bon vieux temps. Vanraj enverra Toshu et Samar à Kapadia House pour célébrer Bhai Dooj. Barkha refuse de parler à Adhik et il a le cœur brisé. Anupamaa décide d’organiser les rituels de mariage de Pakhi à la maison du Shah.

Pakhi se battra avec Anupamaa et la maudira. Samar dira à Pakhi qu’elle a tort, mais elle n’est pas d’accord avec lui. Les fans de MaAn ont été irrités par l’attitude de Pakhi après avoir mal agi et l’ont qualifiée d’égoïste.

Voici comment les internautes ont réagi à l’attitude de Pakhi –

#anupamaa Ce n’est pas un spectateur régulier qui vient de voir l’épisode d’aujourd’hui N’a pas aimé anupama n anuj acceptant toujours pakhi n adhik, elle a vraiment besoin de vérifier la réalité Ne gagne pas un seul Penny regarde les crises de colère Les parents Pakhi sont les pires, acceptent toujours ses erreurs sans la punir JJ ? (@freebird_dd) 6 novembre 2022

#Anupamaa #Maan @ketswalawalkar #dkp Makers / Writers Ceci pour rappeler à Anuj shd de prendre la même position et de redresser P, la façon dont il a réagi à BB quand elle manquait de respect à ANUPAMMA ? pic.twitter.com/Xd0rQ9Uxmc ChangePerson (@ChangePerson3) 6 novembre 2022

Iss Mein dosh #Anupamaa aur V ki hai. Yeh dono milke agar pahele aise bigdi hui ghatiya aulaad ko 2, 4 kaan ke niche bajati toh aaj aise din nahi dekhni padhti. Aise Himmat behsaram ke saath aise dialogue nhi sunati apni Maa ko ??? Pakhi sans vergogne.. Priya (@Priya__Chrips) 6 novembre 2022

S’il vous plaît makersDrama ke Naam par galat message Mat do it’s rafaling humein PaDhik ennuyeux lagta hai s’il vous plaît Est gâté Pakhi ko KM Mein humein nai dekhna nai toh log tang akar yeh show dekhna chhod denge #Anupamaa @ketswalawalkar Reshma (@reshmasawant1) 6 novembre 2022