Anupamaa twist : Maya et Anuj sont les parents biologiques de Chhoti Anu ? Les fans de MaAn espèrent que le morceau à venir ne concerne PAS AK vs Anu [VIEW TWEETS]

L’émission de télévision Anupama est le plus aimé. Les fans ne peuvent pas oublier ce qui se passe dans la série. Anupamaa est devenue cette femme idéale qui se bat non seulement pour sa famille mais pour sauvegarder sa dignité à tout prix. Actuellement, Rupali Ganguly La vedette Anupamaa parle d’Anu essayant de renforcer son lien avec son mari Anuj Kapadia. Leur mariage a connu une période difficile alors qu’Anupamaa se concentrait davantage sur ce qui se passait dans la maison du Shah. Alors que tout semblait revenir à la normale, voici un rebondissement. Une dame nommée Maya est entrée dans leur vie et elle va faire des ravages.

Entertainment News : La star de Rupali Ganguly, Anupamaa, sera témoin d’un rebondissement majeur ?

Selon un rapport de Telly Chakkar, on suppose que Maya et Anuj sont les parents biologiques de Chhoti Anu. Il est bien établi que Maya est entrée dans leur vie dans le but de récupérer sa fille Chhoti Anu. De leurs habitudes aux goûts, tout se ressemble et cela laisse tout le monde choqué. Et maintenant, cette grande révélation sur Anuj et Maya étant des parents biologiques apportera-t-elle une grande tournure à la série ?

Tous les fans de MaAn espèrent qu’Anuj Kapadia et Anupamaa se battront ensemble pour Chhoti Anu au lieu de s’affronter.

Pourquoi certains anticipent le départ d’AK #Anupamaa pour CA ce n’est pas possible. Cette piste est environ MaAn pour CA pas AK vs Anu ?? si M demande à AK de choisir btwn 2 Anu, cela signifierait certainement qu’elle a ciblé Anuj plutôt que CA comme son enfant bio, ce qui n’a pas de sens. Princesse82 (@MaAn_Is_Sukoon) 21 janvier 2023

#MaAn n CA r fait l’un pour l’autre. Aucune MaaYa ne peut enlever CA à MaAn. #AnujKapadia ne laissera personne lui enlever son anus ni #Anupamaa laissera-t-on lui enlever son Anuj ou son CA ..? Ils brûleront le monde entier s’ils en ont besoin… pour protéger leur petite famille ! Muskaan (@smile45879124) 21 janvier 2023

Mais cette fois, je pense que nous verrons en fait #Anupamaa se battre pour Anuj et CA comme elle l’avait fait avant le mariage. Je prends cela positivement comme sa piste de rédemption. Ils peuvent négliger #MaAn Sakranti romance mais ils ne détruiront pas ces personnages de premier plan. IamIbe (@thedreamingsoul) 21 janvier 2023

CA n’est pas du tout Anuj bio kid j’en suis sûr à 200% mais si la situation vient dans laquelle il doit choisir un CA ou #Anupamaa pendant un certain temps que ce qui ne va pas si vous choisissez CA Anu n’a-t-elle pas déjà choisi sa soi-disant mayka plutôt que CA à plusieurs reprises et CA n’est qu’un enfant. ?? (@ SweetestGirl022) 21 janvier 2023

Eh bien, nous supposons que les fans d’Anupamaa vont subir des chocs majeurs.