Anupamaa Twist : Maya console une Anu au cœur brisé alors qu’elle s’inquiète pour Chhoti ; Barkha la confronte à ses plans diaboliques

Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandeyc’est Anupama est aimé de tous. L’émission de télévision domine les charts TRP depuis des lustres maintenant. Anupamaa traverse actuellement des troubles émotionnels alors que son fils Toshu a subi une attaque de paralysie. Alors qu’elle est maintenant mariée à Anuj Kapadia, elle a toujours son cœur et est liée au Shah parivaar. Souvent, nous la voyons dans une situation difficile car elle doit trouver un équilibre entre ses deux maisons. Maintenant, Maya est également entrée dans la vie de MaAn et des rebondissements majeurs se préparent.

Entertainment News : les prochains rebondissements d’Anupamaa

Dans l’émission Anupamaa, Anuj et Anu ont adopté Chhoti Anu. Mais sa mère biologique Maya est revenue pour la prendre. Anupamaa a donné 15 jours à Maya pour persuader Chhoti Anu de l’accompagner. Pendant ce temps, Toshu a subi une attaque et par conséquent, Anupamaa a dû quitter Chhoti Anu pour être à l’hôpital. Maya s’occupe de Chhoti Anu et il semble qu’elle envisage de profiter pleinement de cette situation. Pas seulement Chhoti Anu, Maya semble faire de mauvais plans pour même se rapprocher d’Anuj Kapadia. Au milieu de tout cela, nous verrons le côté humain d’elle.

Dans le prochain épisode, nous verrons Maya et Anupamaa avoir une conversation. Elle console Anu au cœur brisé et lui assure qu’elle prendra soin de Chhoti Anu. Le dialogue, ‘Maa jo hun uski’, pincera un peu Anupamaa cependant. D’un autre côté, Barkha semble avoir compris les plans de Maya. Elle la confronte et lui demande de rester dans ses limites. Maya le lui rend.

Découvrez la vidéo Anupamaa ci-dessous:

Maya pourra-t-elle convaincre Anuj Kapadia et le faire quitter Anupamaa ? Attendons et regardons ce qui se passe ensuite dans le spectacle de Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey.