Anupamaa Twist : les internautes sont dégoûtés par Baa alors qu’elle traite Anu de “casse-maison” ; appelez-la ‘toxique, ‘vile femme’ et plus [VIEW TWEETS]

émission de télévision Anupama produit un choc après l’autre. Le spectacle a Rupali Ganguly jouer le rôle principal tout en Gaurav Khanna essaie le rôle de son mari Anuj Kapadia. Les fans attendent désespérément de voir leur chimie magique à l’écran, mais c’est la famille Shah qui gâche tout. La famille Shah est la famille de l’ex-mari Vanraj d’Anupamaa. Maintenant, Kinjal est venu rester avec Anupamaa et Anuj avec sa fille Arya après que Toshu l’ait trompée. Toshu est le fils d’Anupamaa et Kinjal est sa belle-fille. Dans le dernier épisode d’Anupamaa, nous voyons Baa atteindre la maison Kapadia pour ramener Kinjal à la maison Shah.

Entertainment News: les fans d’Anupamaa sont mécontents de Baa

Baa n’a jamais été quelqu’un de calme. Elle a toujours été contre Rupali Ganguly alias Anupamaa qui l’appelle et plus encore. Alors qu’elle exigeait que Kinjal retourne chez elle, Baa a traité Anupamaa de cambrioleur. Elle a dit à Kinjal que si elle restait avec Anupamaa et Anuj Kapadia, son mariage avec Toshu se terminerait par un divorce. Elle essaie même d’emmener Arya avec elle. Mais c’est Gaurav Khanna alias Anuj qui vient à la rescousse. Anuj dit que c’est assez et ordonne à Samar d’emmener Baa chez elle.

Les internautes sont dégoûtés par Baa joué par Alpana Buch. Sur Twitter, elle reçoit de nombreux commentaires haineux. Les internautes qualifient le personnage de “toxique” et de “manipulateur”.

Découvrez quelques tweets ci-dessous :

Quelle femme illogique et vile Baa est, la mère et le fils ont abusé d’Anu pendant 26 ans, l’ont fait travailler dans la cuisine pour les servir, en plus V l’a trompée, mais elle a l’audace de venir chez elle, de l’appeler homebreaker, des enfants élevés par des mères célibataires r bien mieux que dans les familles toxiques, ex T, P ? #Anupamaa Jaz (@jaz03659759) 24 septembre 2022

Baa essaie de manipuler émotionnellement pour que ce piège dans un mariage et sous-estime le kinjal dégoûtant Suis tellement dégoûté de son truc ça alors ??#Anupamaa #AnujKapadia #MaAn Devolena FC ????? (Shagun/D) (@DevNaFC) 24 septembre 2022

Elle pense que Baa est divertissant alors que Baa est abusif et toxique. #Anupamaa Cinéma Thérapie (@moviesadmirer) 24 septembre 2022

Baa changera-t-il un jour d’avis ? Elle est bonne quand elle a besoin d’Anupamaa mais sinon elle est trop, n’est-ce pas ? Surveillez cet espace pour plus de mises à jour.