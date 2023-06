Anupamaa twist : les internautes ont une position divisée sur le fait qu’Anu est amical avec Vanraj ; les fans disent: « Ces deux-là n’ont pas les limites d’un couple divorcé … »

L’émission de télévision Anupama domine les charts TRP depuis des lustres maintenant. Les fans sont incroyablement amoureux du personnage d’Anu. C’est quelqu’un qui se bat toujours pour son droit même si sa vie est bouleversée. Anupamaa aime Anuj Kapadia, cependant, il a choisi de vivre avec Maya car elle souffre de problèmes mentaux. Anupamaa a divorcé de Vanraj et plus tard, elle a trouvé l’amour à Anuj et l’a épousé. Cependant, maintenant ils sont séparés et Anupamaa va aller en Amérique.

Dans un épisode récent, nous avons vu Anupamaa alias Rupali Ganguly critiquer Dimpy et Samar pour avoir manqué de respect à Baa. Elle leur demande de quitter la maison s’ils ont beaucoup de problèmes avec les personnes âgées de la maison. Elle a prononcé un grand discours sur la façon dont il vaut mieux garder une distance et vivre séparément plutôt que de se battre quotidiennement dans la maison. Ensuite, les fans ont pu voir Anupamaa pacifier Vanraj et cela ne s’est pas bien passé pour beaucoup. De nombreux fans d’Anupamaa se sont tournés vers les réseaux sociaux pour poser la même question. L’un d’eux a même critiqué les créateurs pour avoir blanchi le personnage de Sudhanshu Pandey, Vanraj, en introduisant la piste de la grossesse de Kavya et plus encore.

Découvrez les tweets ci-dessous :

Les frontières ne sont pas seulement des frontières physiques. Ces deux-là n’ont pas les limites d’un couple divorcé avec un passé toxique et abusif. Les fabricants doivent garder V pertinent WW lui avec une crise cardiaque ou un bébé, puis faire en sorte qu’Anu soit amical avec lui. ?#Anupamaa Man (@Monster5390) 21 juin 2023

Chal kahin dur nikal jaayein…… Bas ab yahi dekhna baaki tha ? Dosti ki hai toh nibhani toh padegi hee…??? Ps. Waise S et T bhi ghar p thhe, wo bhi apni maman ko drop karney jaa saktey thhe na …. mais DKP ko aag laganey m alag hee maza aata hai ???#Anupamaa pic.twitter.com/QktOow71k7 Soyez positif (@vibha510) 21 juin 2023

Les fabricants utilisent #Anupamaa blanchir Vanraj & Anuj tous les deux.. V – acha pita Anuj – anuj jaise koi pyar nahi karsakta.. Femme, V n’est pas un acha pita (ou ne l’était pas) et Anuj t’a abandonné et t’a laissé suicidaire. Sortez de vos délires fgs. UN ? (@_Bawwse) 21 juin 2023

Certains des stans d’Anupamaa sont également venus la soutenir.

Anuj peut apprendre une chose ou 2 de #Anupamaa .Comment aimer inconditionnellement et faire entièrement confiance à celui que vous aimez ! Il lui manquait les deux ! Si elle peut se débarrasser de l’amertume pour V, alors il est naturel qu’elle aime Anuj d’une manière qu’elle seule sait comment ! J’espère qu’Anuj l’apprendra d’elle. Nouvelle aube (@NewKmusic77) 21 juin 2023

