émission de télévision Anupama domine les charts TRP. Les fans sont amoureux du scénario de la série. Il a Rupali Ganguly jouant le personnage principal d’Anupamaa. Elle était mariée à Sudhanshu Pandey alias Vanraj. Après le divorce, elle s’est mariée Gaurav Khanna alias Anuj Kapadia. Maintenant, l’histoire tourne autour de la façon dont elle gère Shahs et Kapadias. Elle est maintenant devenue grand-mère puisque Kinjal et Toshu ont accueilli une petite fille. Mais la liaison extraconjugale de Toshu a choqué Anupamaa.

Entertainment News: Rupali Ganguly alias Anupamaa et la confrontation de Toshu font parler tout le monde

Dans un épisode récent, nous voyons Anupamaa affronter Toshu à peu près de la même manière. Elle lui demande comment a-t-il pu tirer quelque chose comme ça. En retour, Toshu dit qu’il est passé de l’épisode et se concentre plutôt sur Kinjal et sa fille. Impétueusement, il dit même que les hommes qui trompent leur femme n’ont rien de nouveau et qu’elle devrait plutôt garder son secret secret. Anupamaa est déchiré par ces déclarations de Toshu. Les internautes aussi sont dégoûtés de lui. Sur Twitter, Toshu reçoit des commentaires négatifs pour sa pensée sur une liaison extra-conjugale. L’un d’eux a même fait remarquer que Toshu avait une longueur d’avance sur Vanraj. Il avait trompé Anupamaa dans le passé. Découvrez les tweets ci-dessous :

Le comportement psychotique limite de Toshu et Anu sous le choc du dégoût et du choc étaient SI BIEN FAIT. <3 Cette scène m’a légitimement donné envie de faire rouler un camion sur Toshu, comme il l’éclairait au gaz au nom de la maternité, beurk.#anupamaa pic.twitter.com/bBVxUgrbDU ? (@sunshinexgirll) 14 septembre 2022

toshu à vanraj kv bap nikla?#Vanraj ki à saram/dar tha andar mais toi toshu ulta chantage kar raha hein ? qu’est-ce qui ne va pas avec rakhi je pensais que wo toshu ki halat kharab kar degi mais nehi? kinjal k papa v cheter?ye kav hua #Anupamaa #AnujKapadia #StarPlus ??????? (@sahara_yeasmen) 14 septembre 2022

Changer le nom de l’émission de #Anupamaa à mari tricheur ou Ema ou infidélité tout ce que vous aimez les fabricants. Soit iss show principal divorce hota hai ya phir tricherie pura raita falaya hua hai ?? Smiley_Khwaish (@SmileyF94287113) 14 septembre 2022

je le souhaite #Anupamaa déverse son cœur à #AnujKapadia pour qu’elle puisse se défouler en revivant le traumatisme. 4. Toshu a eu l’audace de dire qu’il pourrait être tard le soir mais Kinjal ne devrait pas le soupçonner et il ne la trahirait pas. Pas étonnant qu’Anupamaa ait craqué. + Bidzie (@Bidzie_06) 14 septembre 2022

#Anupamaa regardé l’épisode entier après des mois et je le regrette! Rakhi devrait envoyer Toshu en prison ! kutha kamina insaan ! si pathétique! dans le précap, disant indirectement à rakhi et anupama qu’il continuera à tricher! ammu – Fan tamoul d’Aashiqana ! (@naturelover2512) 14 septembre 2022

D’un autre côté, beaucoup de gens ont même félicité Rupali Ganguly et l’acteur Ashish pour avoir réussi une scène de confrontation émotionnellement intense. Anu a eu des flashbacks de ce que Sudhanshu Pandey alias Vanraj lui a fait et elle s’est tout simplement effondrée. Le côté manipulateur de Toshu en a laissé beaucoup intrigués.