Anupamaa Twist : Incertain que Kavya revienne alors qu’Anu retourne à son ancien moi après une perte de mémoire partielle ?

Anupamaa gouverne le cœur de tout le monde. L’émission figure depuis longtemps dans les charts TRP. Rupali Ganguly joue le rôle principal avec Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey. L’histoire tourne autour de la façon dont Anupamaa progresse dans sa vie malgré un mari dominant et infidèle. Elle est maintenant mariée à Anuj Kapadia mais elle a toujours ses liens avec le Shah Parivaar intacts. Et pour tous les amoureux d’Anupamaa, des rebondissements massifs vont vous arriver. Anuj et Anupamaa auront un accident et subiront une perte de mémoire partielle.

Entertainment News: Rupali Ganguly alias la perte de mémoire d’Anupamaa pour rendre Kavya peu sûr?

Si les derniers rapports sont à la hauteur, en raison de la perte de mémoire partielle, Anupamaa redeviendra elle-même. Elle oubliera que Vanraj l’a trompée et qu’elle reviendra au bon vieux temps. Les rumeurs suggèrent qu’elle redeviendra la Bahu de la famille Shah et agira en tant qu’épouse de Vanraj alias Sudhanshu Pandey. Avec cela, Kavya redeviendra insécure. Vanraj a trompé Anupamaa avec Kavya et elle a toujours été très jalouse d’Anupamaa. Ce n’est que récemment que la relation entre Anupamaa et Kavya a changé pour de bon.

Eh bien, les créateurs ont certainement prévu quelque chose de grand pour le public, mais les fans ne sont pas contents qu’Anuj et Anu soient séparés. Les fans de MaAn expriment leur déception à ce sujet et demandent aux créateurs de changer le récit de l’émission.

Découvrez les tweets des fans de MaAn ci-dessous :

Les fabricants, s’il vous plaît, ne laissez pas Anupama hv perdre la mémoire à court terme et gardez-la et Anuj en sécurité ????. Cette fois s’il vous plaît pas de drame avec MaAn ????. #Anupama anubhuti mehra (@anubhuti_mehra) 18 novembre 2022

Le grand rebondissement aidera-t-il Anupamaa à conserver sa position de numéro un ? Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est maintenant à égalité avec Anupamaa et les deux émissions se livrent une rude concurrence.