Anupamaa Twist : Anu a une dépression émotionnelle face à l’état de Toshu; devient peu sûr de Maya après CE commentaire de Barkha

émission de télévision Anupama continue de dominer le cœur de chacun. De sa distribution à son scénario – tout ce qui concerne ce spectacle est aimé de tous. Actuellement, le scénario concerne Anupamaa et la famille Shah traversant une période difficile alors que Toshu a subi un accident vasculaire cérébral paralysant. De nombreux moments émotionnels sont vus alors que tout le monde prie pour Toshu. Pendant ce temps, dans la maison Kapadia, Anuj a pris la responsabilité de prendre soin de Chhoti Anu. Mais pour ne pas oublier, Maya est aussi dans la maison. Il semble que Maya envisage de profiter de la situation et de se rapprocher d’Anuj Kapadia. Anupamaa laissera-t-il faire cela ?

Divertissement Nouvelles: Anupamaa rebondissement à venir

Eh bien, Anupamaa a certainement un sentiment d’insécurité. Dans le prochain épisode, nous verrons qu’Anupamaa joué par Rupali Ganguly verra Anuj Kapadia (Gaurav Khanna) avec Maya dans une voiture. Tous les deux vont déposer Chhoti Anu à l’école. Lorsqu’elle rentre chez elle, Barkha et d’autres vont s’enquérir de la santé de Toshu. Ils sympathiseront avec Anupamaa et diront qu’elle ne devrait pas s’inquiéter pour sa maison. Anupamaa dit qu’elle n’est pas inquiète car tout le monde dans la maison de Kapadia est là pour prendre soin de Chhoti Anu. Barkha remarque qu’il y a aussi Maya et cela pique Anupamaa. Il semble que Barkha ait déjà réalisé les intentions de Maya et laisse entendre à Anupamaa qu’elle doit se concentrer sur son mariage avec Anuj, sinon Maya pourrait reprendre son rôle.

D’autre part, Anupamaa a plus tard une panne à l’hôpital. Elle est en appel vidéo avec Anuj Kapadia et pleure. Il essaie de la consoler et dit qu’elle ne devrait pas s’inquiéter pour la maison et être là pour Toshu. Il propose même de lui rendre visite.

Découvrez la vidéo Anupamaa ci-dessous:

Anupamaa pourra-t-elle sauver son mariage avec Anuj Kapadia ? Que va-t-il se passer ensuite? Attendons et regardons.