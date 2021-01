Le Broadcast Audience Research Channel a publié le modèle de visionnage du public indien entre le 16 et le 22 janvier. Selon les derniers reportages du BARC, Anupamaa, Kundali Bhagya sont parmi les émissions les plus regardées à la télévision.

Anupamaa: Le spectacle est titré par les acteurs Rupali Ganguly et Sudhanshu Pandey. Kinjal obtient le travail de Vanraj. La mère de cette dernière en blâme sa belle-fille Anupamaa. Elle pense qu’Anupamaa s’est vengée de Vanraj en faisant cela. Il est diffusé sur Star Plus.

Kundali Bhagya: Les acteurs Shraddha Arya et Dheeraj Dhoopar jouent les rôles principaux dans la série. Preeta (Shraddha) recueille des preuves contre Akshay, qui est sur le point d’épouser Kritika (Twinkle R Vashisht). Akshay trahit Kritika et la famille Luthra. D’un autre côté, Karan (Dheeraj) est contrarié que Preeta ne soit pas présente à la cérémonie du haldi. Il est diffusé sur Zee TV.

Imlie: C’est un remake en hindi de l’émission bengali Isti Kutum. Imlie (Sumbul Touqeer Khan) fait du shopping avec sa famille, où le gérant du magasin la jette dehors. Aditya (Gashmeer Mahajani) prend position pour Imlie et confronte le manager à propos de sa mauvaise façon de traiter les clients. Cette émission est également diffusée sur Star Plus.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Virat nourrit Sai alors qu’elle est occupée à étudier. Elle se met à pleurer et raconte que son défunt père avait l’habitude de la nourrir comme ça. En outre, Pakhi interroge Virat sur Samrat, qui est porté disparu. Virat lui assure qu’il reviendra. Alors que Neil Bhatt joue le rôle de Virat, Ayesha Singh et Aishwarya Sharma sont respectivement vus dans les rôles de Sai et Pakhi. L’émission est diffusée sur Star Plus.

Kumkum Bhagya: Ranbir (Krishna Kaul) parvient à envoyer Rhea (Pooja Banerjee) loin du temple. Il convainc ensuite Prachi (Mugdha Chaphekar) de l’épouser. Mais bientôt, Ranbri refuse d’épouser Prachi de cette manière. D’autre part, Abhi, joué par Shabir Ahluwalia et Pragya, joué par Sriti Jha sont entourés de crétins. L’émission est diffusée sur Zee TV.

