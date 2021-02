La chaîne Broadcast Audience Research Channel a publié le modèle de visionnage du public indien entre le 30 janvier et le 5 février.

Anupamaa : Rupali Ganguly joue Anupamaa et Sudhanshu Pandey est vue dans le rôle de son mari, Vanraj. Anupamaa est blâmé pour l’accident de feu dans l’école par la direction. Cependant, elle n’est pas prête à prendre le blâme et se bat pour prouver son innocence. L’émission est diffusée sur Star Plus.

Imlie : Le spectacle est titré par les acteurs Sumbul Touqeer Khan, Mayuri Deshmukh et Gashmeer Mahajani. Imlie entre dans la chambre de Malini et devient triste après avoir vu sa photo de mariage. La mère de Malini insulte Imlie pour être entrée dans la chambre de sa fille. Cette émission est également diffusée sur Star Plus.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Virat insiste pour que Sai le rejoigne ainsi que Pakhi lors de leur voyage au Ladakh. Pakhi se fâche contre cela et arrache les billets d’avion. La famille est choquée par le comportement de Pakhi. Alors que Neil Bhatt joue le rôle de Virat, Ayesha Singh et Aishwarya Sharma sont respectivement vus dans les rôles de Sai et Pakhi. L’émission est diffusée sur Star Plus.

Idole indienne 12: La saison 12 de l’émission de télé-réalité chantée est jugée par Himesh Reshammiya, Vishal Dadlani et Neha Kakkar. Il est hébergé par Aditya Narayan. Comme toutes les autres saisons, celle-ci a également réussi à obtenir des TRP élevés. Il est diffusé sur Sony TV.

Kundali Bhagya: Shraddha Arya et Dheeraj Dhoopar jouent les rôles principaux dans la série. Preeta et Karan se manquent, mais refusent de se confesser. Preeta pleure en pensant à Karan, tandis que Karan rêve de Preeta. Cette émission de télévision Zee était auparavant en tête du classement TRP, mais se trouve maintenant à la cinquième place.