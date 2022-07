Anupamaa : Suvansh Dhar pour remplacer Paras Kalnawat en tant que fils à l’écran de Rupali Ganguly, Samar, dans l’émission ?

Anupama acteur de cinéma Paras Kalnawat fait des nouvelles pour sa sortie de l’émission. Paras joués Samarle fils chéri d’Anupamaa sur le Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey et Madalsa Sharma émission de télévision vedette. Samar a été l’un des personnages les plus aimés d’Anupama. Et Paras Kalnawat a fait un excellent travail en jouant le jeune rebelle dans l’âme, fils d’Anupamaa de Rupali Ganguly. Comme Paras Kalnawat ne fait plus partie d’Anupamaa, les créateurs sont à la recherche d’un nouvel acteur. Et on dirait qu’ils ont trouvé un nouveau Samar dans Suvansh Dhar.

Suvansh Dhar remplace Paras Kalnawat à Anupamaa ?

Si l’on en croit les rapports, Suvansh Dhar sera considéré comme le nouveau Samar à Anupamaa. Un rapport de Chakkar indique que Suvansh a été approché pour jouer le fils d’Anupamaa, Samar, dans l’émission Rajan Shahi. Si tout se met en place, Suvansh Dhar pourrait rejoindre l’émission télévisée la plus populaire du pays, Anupamaa en tant que Samar. Suvansh a déjà été vu à Appnapan : Badalte Rishton Ka Bandhan.

Paras Kalnawat évincé d’Anupamaa ?

Si l’on en croit les rapports, Paras Kalnawat a été évincé par les créateurs d’Anupamaa en raison d’une rupture de contrat. La maison de production avait publié un communiqué disant avoir résilié le contrat de l’acteur. On dit que la maison de production a été choquée d’apprendre qu’il s’est inscrit à l’émission de téléréalité dansante. Pour les non-initiés, on dit que Paras fait partie de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Les rapports indiquent que la maison de production a toujours été compréhensive et accommodante envers les acteurs et ne les a jamais empêchés d’entreprendre d’autres projets. Paras Kalnawat a également fait partie d’autres projets auparavant, semble-t-il. Cependant, cela semble être un cas de rupture de contrat.

Pendant ce temps, Paras dit que son personnage (Samar) a été réduit à un membre de la famille sur Anupamaa. Il a partagé qu’il n’était pas d’accord pour être simplement en arrière-plan à Anupamaa.