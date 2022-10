Anupamaa : Supriya Pilgaonkar participera à l’émission Rupali Ganguly-Gaurav Khanna ? L’actrice sort du silence

Anupamaa est l’une des émissions de télévision les plus populaires qui a réussi à gagner les cœurs avec son scénario et son intrigue simples. Les créateurs n’ont rien ménagé pour faire de leur émission le sommet des charts TRP. Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Anu décide de rejoindre l’université et de poursuivre ses études. D’autre part, Pakhi décide de s’enfuir avec Adhik. Vanraj deviendra méchant et empêchera Anu d’aller à l’université. Dans la semaine à venir, l’épisode sera témoin du drame à haute tension.

Selon les reportages, l’actrice de télévision Supriya Pilgaonkar entrera dans l’émission en tant que professeur d’Anupamaa et tentera de lui barrer la route. L’actrice a rompu le silence lors de son entrée dans la série, Supriya a révélé qu’elle n’avait auditionné pour aucune émission et n’avait reçu aucun appel des créateurs. S’adressant à ETimes, Supriya a déclaré que c’était choquant et que la nouvelle n’était pas vraie. Elle a même dit qu’elle lisait les informations sur Internet et se demandait comment les gens pouvaient inventer de telles histoires. Supriya a même déclaré qu’elle n’avait jamais reçu d’appel de la maison de production et qu’elle n’avait donné aucune audition. Elle a même dit qu’elle avait reçu plusieurs offres après Sasural Genda Phool 2, mais qu’elle voulait faire une pause dans la télévision.