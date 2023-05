Anupamaa : Sudhanshu Pandey parle de la mort subite de la co-vedette Nitesh Pandey ; dit : « C’est un de ces moments… »

Ces derniers jours ont été très sombres, notamment pour l’industrie de la télévision. Trois étoiles sont décédées en l’espace de près de trois jours. Nitesh Pandey – un nom populaire non seulement dans l’industrie de la télévision mais aussi dans les films a rendu son dernier souffle le 23 mai 2023. Selon les rapports, il est décédé après avoir subi un arrêt cardiaque. Il avait 51 ans et aurait été à Igatpuri au moment de sa mort. Ses obsèques ont eu lieu le lendemain. Nitesh Pandey a joué le rôle de Dheeraj dans la meilleure émission actuelle Anupama. Sudhanshu Pandey qui joue le rôle de Vanraj a maintenant parlé de la disparition prématurée de Nitesh Pandey.

Sudhanshu Pandey se souvient du temps passé avec Nitesh Pandey sur les plateaux d’Anupamaa

Tel que rapporté par Hindustan Times, Sudhanshu Pandey a déclaré que la nouvelle l’avait choqué. Il a mentionné que c’est l’un de ces moments qui vous « enlève » complètement. Il se souvient avoir discuté et noué des liens avec Nitesh Pandey sur les tournages d’Anupamaa. Ils parlaient de TV et OTT. Sudhanshu Pandey a déclaré: « Il était satisfait de la façon dont le travail prenait pour lui et était ravi de voyager d’ici à là pour diverses choses. » Sudhanshu Pandey a révélé que chaque fois que Nitesh Pandey tournait pour Anupamaa, il venait dans sa chambre pour parler. Ils avaient des sujets communs à aborder car tous deux venaient d’Uttrakhand. Vanraj d’Anupamaa aurait déclaré: « Quand il venait tourner pour l’émission télévisée, nous nous détendions, c’était un Pandey rencontrant un autre Pandey. Nous venions également d’Uttrakhand, nous avions donc beaucoup en commun. Donc, nous avons utilisé pour échanger des histoires et rire. Maintenant, toutes ces histoires sont terminées. De plus, Sudhanshu Pandey a parlé de l’importance de la santé et de la façon dont les gens devraient prendre soin d’eux-mêmes.

Nitesh Pandey a également partagé un très bon lien avec la star d’Anupamaa, Rupali Ganguly. L’actrice s’est rendue à sa résidence pour lui rendre un dernier hommage et était visiblement bouleversée en partant. Anupamaa avait réservé un accueil très chaleureux à Nitesh lorsqu’il avait rejoint Anupamaa. Leur amitié remonte à l’époque Sarabhai vs Sarabhai. Elle va beaucoup lui manquer. Que son âme repose en paix.