Anupamaa: Sudhanshu Pandey alias Vanraj fait également allusion à sa sortie alors qu’il exprime un CHOC sur l’éviction de Paras Kalnawat de la série du jour au lendemain?

L’émission Anupamaa de Rupali Ganguly est à la mode depuis le matin à cause de l’éviction de Paras Kalnawat de l’émission en raison d’une rupture de contrat alors qu’il signait l’émission de téléréalité de danse Jhalak Dikhhla Jaa 10. Paras a été découragé par cette action du producteur Rajan Shahi. Alors que Paras a montré la porte de sortie du jour au lendemain, les fabricants recherchent son remplaçant. Les autres membres de la série, comme Sudhanshu Pandey, ont parlé de la sortie immédiate de Paras et quelque part, ses fans ont le sentiment que l’acteur a également fait allusion à sa sortie. Bien qu’il y ait eu de fortes informations selon lesquelles Sudhanshu alias Vanraj est mécontent de moins de temps d’écran et a décidé de quitter la série, il a exprimé son choc face à la sortie de Paras.

Lors d’une interaction avec Pinkvilla, Sudhanshu a déclaré qu’il n’était pas au courant de la sortie de Paras et a déclaré: “Nous avons tous été choqués. J’ai également parlé à Paras et lui ai demandé” Comment ça se fait? J’ai eu une conversation avec lui hier soir. Je suppose qu’il y a une raison pour laquelle cela s’est produit. Parfois, il y a certaines choses que nous faisons sans nous rendre compte que cela pourrait aller dans la mauvaise direction et même si vous essayez de les rectifier, le temps passe .”

Parlant à l’appui de Paras, il ajoute que ce n’est la faute de personne et que chacun a sa sensibilité et sa compréhension pour faire les choses. Il a même ajouté qu’une fois qu’il a fait un choix, il doit s’y tenir. Cependant, après avoir dit que l’acteur a même mentionné qu’il lui manquera, il faisait partie de la série depuis le début. Sudhanshu conclut en qualifiant la sortie de Paras de malheureuse.

Alors que Rajan Shahi dans sa déclaration a mentionné qu’ils avaient mis fin au service de Paras Kalnawat de l’émission.

Il a déclaré: “En tant que maison de production, nous n’accepterons pas de rupture de contrat. Nous avons mis fin à ses services en tant qu’acteur avec effet immédiat. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour ses projets futurs.” L’acteur sera bientôt vu dans une émission de télé-réalité de danse.