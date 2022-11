Anupamaa Spoiler: Vanraj refuse de ramener Pakhi à la maison après qu’Anupamaa l’ait expulsée de la maison Kapadia

L’émission d’Anupamaa voit un drame à haute tension après que Pakhi lui ait dit qu’elle était comme sa mère qui a trouvé un raccourci pour devenir riche en se mariant avec un mari riche et cela laisse Anupamaa furieuse de savoir comment sa fille peut avoir une mentalité aussi typique. Anupamaa apporte la vérité de Pakhi devant tout le monde qu’elle a commandé 60 roupies lakh de bijoux pour elle-même et suit ses pas car elle sent qu’elle s’est mariée avec Anuj pour de l’argent et cela laisse Anuj choqué et il dit à Pakhi qu’il ne l’a tolérée que parce que d’Anu, mais maintenant il ne lui pardonnera jamais d’avoir insulté son Anu.

Adhik regrette de s’être marié avec Pakhi ?

Anupamaa dit à la famille Shah qu’ils se sont tous trompés en jugeant Adhik, c’est un gars sympa et à partir de maintenant, ils devraient s’inquiéter de leur gendre plutôt que d’une fille car elle a commencé à se battre et à lui manquer de respect. Anupamaa demande à Pakhi de quitter la maison et elle commence à créer un chahut en lançant des objets ici et là et en s’asseyant par terre et en disant qu’elle ne quittera pas la maison. Adhik a l’air extrêmement embarrassé par toute la situation. Regrette-t-il de s’être marié avec Pakhi ?

Alors que Vanraj insiste auprès d’Anupamaa pour qu’elle jette Pakhi hors de la maison, ce à quoi Anupamaa lui suggère pourquoi ne pas la ramener à la maison et la nourrir à vie. Vanraj refuse de faire de même. Plus tard, Anupamaa est vue demander à toutes les personnes présentes à la fête qui est prête à assumer la responsabilité de Pakhi car elle était prête à la jeter hors de la maison de Kapadia, tout le monde refuse, et Anupamaa est sévère et demande à Pakhi de sortir de chez elle. Cette tournure changera-t-elle Pakhi et la ramènera-t-elle sur la bonne voie ou commencera-t-elle à détester encore plus sa mère ? Attendez et regardez !