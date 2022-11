Anupamaa SHOCKING spoiler à venir: Anu va faire arrêter les agresseurs; Pakhi a disparu

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Anu est entouré de crétins et d’autre part, Anuj a l’intuition que sa femme est en danger. Anu fait de son mieux pour sauver sa vie des hommes de main et s’enfuir. Les hommes de main attrapent Anupamaa et l’avertissent d’être à la place de Dimple. Pendant ce temps, Anuj attend Anu à la maison et elle atteint la maison Kapadia. Elle crie en regardant Anuj et court pour le serrer dans ses bras. Anupamaa tombe sans vie dans ses bras. Anuj se blesse en voyant Anupamaa dans un état terrible et se sent coupable de ne pas l’avoir aidée. Dimple craint de voir l’état d’Anu. Elle décide de quitter la maison car elle ne veut pas de danger dans la famille d’Anu. Elle apprend qu’elle est à l’origine de tous les problèmes. Anu arrête Dimple à temps et essaie de la calmer.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Dimple décide d’être admise à l’académie d’Anupamaa après qu’Anu lui ait dit d’avancer dans la vie et de se battre pour la justice. Anu sera sur le chemin du retour lorsque des agresseurs l’attaqueront. Elle cliquera sur leurs photos car elle veut qu’ils soient arrêtés. Anuj va prendre Choti Anu et Ankush organise la sécurité. Vanraj est choqué d’apprendre les événements. D’un autre côté, Adhik dit que Pakhi est sortie avec ses amis pour faire la fête et n’est pas rentrée chez elle. Les shahs commencent à chercher Pakhi. Plus tard, Pakhi se précipite vers Adhik et le serre dans ses bras alors qu’elle raconte qu’un chauffeur de taxi a tenté de la kidnapper.

Pendant ce temps, Anuj et Choti Anu subiront un accident mortel. Les deux seront transportés d’urgence à l’hôpital pour y être soignés. Anupamaa sera choqué par les événements. Que va-t-il se passer ensuite?