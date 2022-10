Anupamaa SHOCKING rebondissements à venir Vanraj redevient méchant; empêcher Anu d’étudier plus avant

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Anu est admise à l’université et promet de se concentrer sur sa carrière. Baa et Pakhi sont choqués alors qu’Anupamaa décide d’étudier plus avant. Anuj va déposer sa femme Anupamaa à l’université et les deux passent du temps romantique ensemble. Barkha, quant à lui, décide de répandre la vérité d’Adhik devant tout le monde. Elle révèle son vrai visage devant Vanraj et le laisse choqué. Vanraj appelle immédiatement Anupamaa et l’appelle pour se rencontrer. Anupamaa refuse de le faire et dit qu’elle veut se concentrer sur ses études.

Regardez la vidéo promotionnelle d’Anupamaa –

Kavya et Baa sont choqués d’apprendre la vérité d’Adhik. Ils font une fouille à Anupamaa. Barkha dit qu’Adhik n’a jamais été intéressé par le mariage avec Pakhi. Anupamaa est présentée à sa classe et elle devient nerveuse. Anu raconte son histoire devant tout le monde. Elle raconte comment elle s’est mariée après la mort de son père. Anu impressionne les gens avec son histoire.

Pakhi surprend les paroles de Barkha à propos d’Adhik. Pakhi décide de s’enfuir avec Adhik. D’un autre côté, Vanraj veut qu’Anu se concentre sur Pakhi. Vanraj passe en mode méchant et promet d’arrêter les études d’Anu.