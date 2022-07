Anupamaa SHOCKING rebondissements à venir: Vanraj-Barkha va tout mettre en œuvre contre la fille adoptive d’Anuj-Anupama, Anu

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Anu apprend qu’une arnaque se passe dans les comptes du bureau. Elle est choquée de savoir que sa famille est celle derrière l’arnaque. D’autre part, Anuj se blesse à l’académie d’Anu, après qu’une porte vitrée lui soit tombée sur la tête. Anu a peur de voir ses blessures et son sang. Anu commence à paniquer et appelle Vanraj à l’aide. Pendant ce temps, Vanraj exprimera sa colère contre Pakhi après avoir su qu’elle rencontre secrètement Adik. Il décide de l’expulser de la ville. Anupamaa et Kavya ne soutiennent pas la décision de Vanraj. Anuj apprend que lui et Anupamaa peuvent désormais adopter Anu.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Anuj est excité et veut informer Anupamaa de la même chose. Anuj décide de ne pas révéler la bonne nouvelle à Anupamaa mais veut la surprendre. Lui et Anupamaa parlent d’abotu Anu. Anuj demandera à Anupama de cacher cela à la famille.

Anuj se rend secrètement à Mumbai pour ramener Anu à la maison. Anupamaa sera choqué de voir Anu et préparera un grand accueil. Elle déversera tout son amour sur Anu. Bientôt, Vanraj et Barkha apprendront qu’Anuj et Anupama ont adopté une fille. Les deux vont être choqués et préparer un plan diabolique. Barkha apprend qu’elle ne pourra pas saisir la propriété d’Anuj et d’Anupama. Vanraj s’énerve en pensant aller chez Anuj et Anupama et en informe Kavya.

Que va-t-il se passer ensuite? Barkha et Vanraj créeront-ils une tempête dans la vie d’Anu ?