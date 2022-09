Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, les créateurs font de leur mieux pour amplifier leur contenu et garder le public collé à leur émission. Les épisodes d’Anupamaa seront témoins d’un drame à haute tension dans les prochains jours. Dans l’épisode précédent, Anupamaa apprend la liaison extraconjugale de son fils Toshu au milieu des rituels de dénomination. Elle emmène Toshu dans la pièce et lui parle de la même chose. Elle l’interroge sur l’étrange fille qu’il poursuit. Toshu commence à bégayer en écoutant les questions d’Anupamaa. Il dit à Anupamaa qu’il y a une fille dans sa vie, mais qu’il ne l’aime pas. Toshu a même dit qu’il n’y avait pas de relation émotionnelle entre lui et la fille. Toshu dit qu’il fait un timepass avec elle. Anupamaa s’emporte sur Toshu et crie à pleins poumons. Toshu dit à Anupamaa que la façon dont Rakhi ne parle pas de la question, même elle ne devrait pas en parler.

D’un autre côté, Anupamaa commence à pleurer après avoir entendu les paroles de Toshu et se sent dégoûté par le bourdonnement. Elle dit qu’elle a honte d’entendre les pensées de Toshu et qu’elle n’imaginait pas qu’il ferait jamais cela à sa femme. Elle accuse même Toshu d’avoir abusé de sa mère et dit qu’il est également devenu violent envers elle. Toshu ne se soucie pas de ce qu’Anupamaa lui dit et dit qu’il est un homme et qu’il a ses propres besoins. Il promet même de ne pas quitter Kinjal pour cette fille.

Pendant ce temps, Anupamaa lui demande si Kinjal lui ferait la même chose qu’aurait-il fait. Toshu dit qu’il aurait tué Kinjal ou lui-même. Anupamaa sort de la pièce et Rakhi lui dit de cacher des choses à Kinjal. Anupamaa refuse de le faire. Rakhi dit qu’elle ne peut pas laisser Anupamaa ruiner la vie de sa fille Kinjal.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Kinjal apprendra la vérité sur son mari Toshu. Elle ne pourra pas tolérer la nouvelle de sa liaison extra-conjugale et tentera de se suicider. En revanche, Anupamaa appellera les flics et leur remettra Toshu. Que va-t-il se passer ensuite?