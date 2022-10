Anupamaa SHOCKING rebondissements à venir: Baa traite Pakhi de “prostituée” après l’avoir surprise en flagrant délit avec Adhik dans une chambre d’hôtel

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Baa, Anu et d’autres sont choqués de voir Pakhi et Adhik ensemble dans la pièce. Anu perd son calme à Pakhi après avoir pris connaissance de ses actions et la gronde également. Baa commence à crier et sa santé se détériore. Pakhi se met en colère contre sa famille et leur crie dessus. Elle donne une conférence à Anupamaa sur le fait d’être adulte et dit qu’elle peut sortir avec qui elle veut.

Dans le prochain épisode d’ Anupamaa , Anupamaa ne se retient pas et sermonne Pakhi pour son impudeur. Elle accuse de rester dans une chambre avec un homme. Pakhi donne la connaissance de l’amour à Anupamaa. Pakhi et Adhik se tiennent par la main et se disent qu’ils s’aiment beaucoup. Pakhi laisse tout le monde choqué en disant qu’elle veut se marier avec Adhik. La fille d’Anu, Pakhi, lance un ultimatum à sa famille et dit qu’elle épousera Adhik à tout prix.

D’un autre côté, Baa essaie de parler à Vanraj des méfaits de Pakhi. Mais, Vanraj ne répond pas à son appel. Kavya essaie d’expliquer à Baa qu’elle ne doit pas gâcher sa santé. Anupama, Kavya et Dolly atteignent la maison SHah avec Baa et Pakhi. Vanraj est stupéfait de voir Pakhi avec d’autres dames. Baa raconte à Vanraj les méfaits de Pakhi. Leela ne pourra pas gérer la vérité de Pakhi et elle perdra son calme. Elle commencera à pleurer et traitera Pakhi de prostituée pour être restée avec un inconnu dans la même pièce. La famille Shah essaie de calmer Baa. Pakhi n’a pas honte de ses chats et continue de défendre sa décision. Que va-t-il se passer ensuite? Baa et Anupamaa pourront-ils pardonner à Pakhi ?