Anupamaa SHOCKING rebondissements à venir: Anuj souffre de paralysie, Ankush-Barkha torture Anupama

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Pakhi dépasse ses limites et insulte Anupamaa. Vanraj blâme Anupamaa pour le comportement insultant de Pakhi. Cela conduira à un combat massif entre Vanraj et Anuj. Dans tout chaos, Anupamaa sera méprisée par ses proches. Pakhi dit à Anupamaa qu’elle est bouleversée car elle est la fille d’Anupamaa.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Anuj sera choqué de voir sa femme Anupamaa se faire insulter. Il fera compter à Vanraj et Paritosh les faveurs qu’il avait faites à la famille Shah. Anupamaa sera contrarié de voir la colère d’Anuj et lui demandera de garder son calme. Il a décidé de ne pas permettre à Anupamaa d’entrer dans la maison du Shah. Anupamaa s’excusera auprès de tout le monde au nom de Pakhi.

Regardez la promo –

Kinjal enceinte sera également bouleversée en voyant le combat d’Anuj et Vanraj. Kinjal dit à Anupama que si sa présence chez eux crée un fossé entre les deux, elle ne viendra pas. D’un autre côté, Babuji apprend qu’Anupama n’entrera pas dans Shah House et devient émotif. Tandis que de l’autre côté, Anuj tombera malade et viendra après avoir souffert d’un grave problème de santé. Anupamaa et Choti Anu seront laissés seuls sans le soutien d’Anuj. Anupamaa promet de remettre Anuj en forme. Anupama tombe en panne après qu’Anuj souffre de paralysie. Vanraj prendra de l’avance sur la situation et réintégrera la vie d’Anupama. D’autre part, Barkha et Ankush tortureront Anupama. Que va-t-il se passer ensuite?