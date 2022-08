Anupamaa SHOCKING rebondissement à venir: Pas seulement Anuj, même Vanraj pour rencontrer un accident [Read Deets]

Anupama mettant en vedette Rupali Ganguly et Gaurav Khanna dans les rôles principaux domine les charts TRP. Les créateurs essaient d’apporter beaucoup de rebondissements pour le rendre intéressant pour les téléspectateurs. Il y a quelques jours, il a été révélé qu’Anuj rencontrerait un accident et qu’il resterait paralysé. Une promo de la même chose a également été lancée par les fabricants. Alors que les fans de Gaurav étaient un peu contrariés par ce morceau, il y a une nouvelle tournure dans l’histoire que non seulement Anuj, mais même Vanraj (Sudhanshu Pandey) rencontreront un accident.

Dans un épisode récent, après la puja dans le temple, Anuj décide d’aller rencontrer Vanraj seul. Anupamaa ne veut pas qu’il parte, mais il insiste pour y aller. Une fois l’épisode terminé, les créateurs ont présenté une promo dans laquelle ils montrent qu’un accident a eu lieu et après avoir atteint le lieu de l’accident, Anu crie le nom d’Anuj et Kavya (Madalsa Sharma) crie V, et ils pleurent tous les deux inconsolablement. Alors maintenant, cela laisse entendre que non seulement Anuj, mais même Vanraj a rencontré un accident.

Nous sommes sûrs que les fans d’Anupamaa ont tout simplement hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. Dans le récent épisode, les fans de MaAn ont également eu la chance de voir Anu et Anuj partager des moments romantiques.

Hier, Rupali a également posté une vidéo sur Instagram dans laquelle elle secouait une jambe avec Gaurav sur la chanson Laal Ishq. C’était un régal pour les fans de MaAn. Regardez la vidéo ci-dessous

Eh bien, Anupamaa a fait la une des journaux car Paras Kalnawat a été évincé de la série. L’acteur, qui jouait le rôle de Samar, a décidé de faire Jhalak Dikhhla Jaa 10, et c’est pourquoi les créateurs d’Anupamaa ont résilié son contrat. Sagar Parekh a rejoint le spectacle en tant que nouveau Samar.