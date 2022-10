Anupamaa SHOCKING rebondissement à venir: la vengeance de Toshu grandit contre Anu-Anuj après avoir été isolé de Kinjal, Pari et sa famille

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Toshu essaie tout pour être avec sa femme Kinjal, sa fille Pari et sa famille. D’autre part, Samar refuse de se marier après avoir vu le comportement de Toshu envers Kinjal. Pendant ce temps, Kinjal se prépare au divorce et Anupamaa la soutient. D’autre part, les familles Shah et Kapadia se préparent à célébrer Navami. Anupamaa et Anuj organisent la puja de Kanya et nourrissent toutes les filles.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Anu ne permettra pas à Toshu de faire partie de sa famille. Les membres de la famille soutiendront également sa décision. Pendant la nuit de garba, on voit des dames se moquer de Kinjal. Baa s’énerve de voir Anuj et Anupamaa arriver en tant qu’invités principaux.

Baa sera également honorée pendant la nuit de garba et Anu lui rendra hommage. Baa va s’énerver en voyant le statut supérieur d’Anu qu’elle.

Regarder la promo Anupamaa –

D’un autre côté, tout le monde sera vu en train de profiter du garba. Baa deviendra méfiant en voyant Pakhi heureux. Elle dira à Vanraj de garder un œil sur Pakhi et Adhik. Anu et Anuj passent du temps ensemble. Toshu prévoit de kidnapper sa fille Pari. Il gardera une note dans le berceau et enlèvera Pari à tout le monde. Anupamaa sera choqué de voir un berceau vide.