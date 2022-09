Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey et d’autres émissions de télévision vedettes Anupama est très populaire et est également le topper TRP. Les fans adorent Rupali en tant qu’Anupamaa et sont inspirés par son parcours dans la série. Récemment, des rapports ont fait état de Shivangi Joshi rejoindre Anupamaa en tant que membre de la distribution. Eh bien, les rumeurs allaient bon train à propos de la même chose. De plus, il y avait aussi des modifications de fans qui sont devenues virales en ligne, ce qui a ajouté aux spéculations de l’adhésion de Shivangi Joshi. Rajan Chahic’est Anupama. Mais maintenant, le producteur de l’émission a fait une grande révélation sur le même sujet.

Shivangi Joshi a-t-il rejoint Anupamaa ?

Il y a quelques jours, Shivangi Joshi a été repéré sur les plateaux d’Anupamaa, cherchant les bénédictions de Ganpati Bappa. Les créateurs ont obtenu une idole de Ganesha sur les plateaux d’Anupamaa pour célébrer le festival. En voyant Shivangi, les fans étaient super contents. Et bientôt commencé les spéculations sur Shivangi rejoignant le casting de la vedette de Rupali Ganguly Anupamaa. De plus, comme dit précédemment, il y avait des photos éditées de Shivangi avec Paritosh (Aashish Mehrotra). Une poignée de ventilateur a affirmé que Shivangi serait ensuite vu à Anupamaa. Cela a ajouté aux rumeurs selon lesquelles Shivangi jouera la petite amie de Paritosh dans la série.

Rajan Shahi précise si Shivangi rejoint Anupamaa

Dans une interview avec BizAsiaLive.com, Rajan Shahi, le créateur de la populaire émission de télévision Anupamaa a nié les informations et les spéculations. Il mit fin à tout cela en disant qu’à l’occasion de Ganesh Visarjan d’Anupamaa Cha Rajan, Shivangi Joshi s’était joint à eux pour demander des bénédictions. Shahi a révélé qu’ils accueillaient Bappa chaque année sur les plateaux et a ajouté: “C’était un beau geste de Shivangi pour elle de demander les bénédictions de Bappa le jour de Visarjan.”

Pendant ce temps, Shivangi Joshi a été vu pour la dernière fois à Khatron Ke Khiladi 12 en tant que concurrent. La dernière émission télévisée de l’actrice était Balika Vadhu 2. Shivangi Joshi a simultanément travaillé sur des vidéoclips et diverti ses fans. L’actrice n’a annoncé aucun nouveau projet mais avait laissé entendre qu’elle retravaillerait avec Mohsin Khan. Shivangi Joshi et Mohsin Khan, tous deux proches de Rajan Shahi, ont travaillé à Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.