Anupamaa : Sagar Parekh remplace “l’ami” Paras Kalnawat dans l’émission de Rupali Ganguly ; révèle comment sa famille l’a aidé à se préparer en peu de temps

L’acteur de télévision Paras Kalnawat a fait la une des journaux pour sa sortie soudaine et controversée de l’émission populaire Anupamaa de Rupali Ganguly. Il a signé Jhalak Dikhhla Jaa 10, ce qui a apparemment été considéré comme une rupture de contrat, ce qui a conduit à son licenciement. Paras est maintenant remplacé par son ami Sagar Parekh qui jouera désormais le rôle de Samar Shah dans Anupamaa.

En parlant de ressentir la pression et d’être nerveux, Sagar a déclaré à TOI : “Anupamaa est une émission populaire et le personnage de Samar est important parce qu’il est le seul fils dévoué et système de soutien d’Anupama dans l’émission. Je ressens beaucoup de pression et un peu nerveux aussi parce que Paras, qui est un ami dans la vraie vie, l’a si bien joué. Entrer dans un spectacle existant est toujours une tâche. De plus, je suis nouveau dans toute l’équipe. Mais je suis excité et j’ai hâte de briser la glace avec mon co-acteurs. »

Il a ajouté: “J’ai tourné avec madame Rupali et elle m’a beaucoup aidé sur le plateau. Je n’ai pas eu le temps de regarder l’émission plus tôt, mais maintenant j’ai regardé de près le rôle de Samar. Ma famille regarde l’émission, alors ils ont aussi continuez à me parler du personnage et de la façon dont il a de nombreuses nuances à jouer. Bien sûr, je n’ai pas à faire la même chose et j’apporterai mes propres capacités et talents au rôle.

Sagar a fait partie d’émissions comme Balika Vadhu 2, Tera Yaar Hoon Main, Rajaa Betaa et Internet Wala Love, sera ensuite vu dans la quatrième saison de la populaire série Web Kaisi Yeh Yaariaan. Il a également fait Babbar Ka Tabbar pour ZEE5 pour les deux saisons.

Pendant ce temps, Paras a fait des déclarations choquantes sur les créateurs d’Anupamaa après sa sortie. Il a dit qu’il avait choisi Jhalak Dikhhla Jaa car il voulait explorer un meilleur côté de lui. Il pense qu’il ne lui restait plus rien à Anupamaa car sa piste n’y était plus depuis un an maintenant. Il a dit qu’il venait de se tenir à côté des autres personnages de la série. Alors, il voulait en sortir.