Anupamaa : Sagar Parekh, le fils à l’écran de Rupali Ganguly, alias Samar, révèle qui choisirait-il dans la vraie vie entre sa famille et sa femme

Rupali Ganguly et Gaurav Khanna vedette Anupamaa fait actuellement pleurer tout le monde. Les derniers épisodes de la série ont été épuisants en émotions pour les acteurs ainsi que pour le public. Les promos de l’émission ont déçu tout le monde. Dans les promos, on retrouve la scène de la mort de Samar et aussi la séparation d’Anuj et Anupamaa. Les fans ne sont sûrement pas contents que l’histoire les fasse pleurer. Dans le dernier épisode, nous avons vu une scène très émouvante et déchirante d’Anupamaa et Samar.

Samar vient rencontrer sa mère pour la dernière fois. Il remercie sa mère et lui demande de lui donner du kheer. Il lui demande également de prendre soin de sa femme et de son enfant. La façon dont Rupali Ganguly et Sagar Parekh réalisé ces scènes est louable.

Sagar est entré à Anupamaa après que Paras Kalnawat ait quitté la série. Il a été rapidement accepté par le public sous le nom de Samar. Samar avait beaucoup de nuances et il était le bébé le plus aimé d’Anupamaa. Samar était le fils idéal qui soutenait toujours sa mère et respectait toujours sa famille.

Cependant, après son mariage avec Dimpy, nous avons constaté quelques changements dans le personnage. Dimpy détestait sa famille car ils voulaient toujours que les enfants se comportent comme ils le souhaitent. Dimpy voulait que le contrôle de sa vie soit entre ses mains.

Par conséquent, on la voyait toujours se comporter mal avec tout le monde et en particulier avec Anupamaa. Samar a également été vue en train de soutenir Dimpy mais il la grondait parfois même. Plus tôt, lors de la réalisation de ces scènes, Sagar a parlé à Telly Chakkar du soutien de Samar à Dimpy.

Et si Sagar était confronté à des situations comme Samar ?

On lui a demandé ce qu’il aurait fait dans la vraie vie s’il était coincé entre sa femme et sa famille. Sagar a déclaré que cela semble effrayant d’être dans une situation comme Samar car les deux sont importants pour lui. Il a dit que ce serait une situation difficile pour un homme et qu’il aurait simplement essayé de résoudre les problèmes.

Il a partagé qu’il aurait fait comprendre à sa famille et à sa femme que les relations et les liens nécessitent un peu de compromis.

Récemment, Rupali Ganguly s’est rendu sur Instagram pour rédiger une note émouvante pour Sagar alias Samar. Elle a révélé à quel point c’était émouvant de dire au revoir à son précédent enfant.

Dans les prochains épisodes d’Anupamaa, nous verrons Anuj révéler que Samar n’est plus. Anupamaa s’effondrera en entendant la nouvelle et Vanraj rejettera toute la faute sur Anuj.