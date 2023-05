Anupamaa : Rushad Rana alias Anirudh Gandhi parle de son retour ; réagit aux affirmations selon lesquelles il est revenu parce que sa femme est associée à l’émission

Anupama L’émission de télévision est devenue la plus préférée de toutes. Rupali Ganguly et Gaurav Khanna La chimie d’Anupamaa et d’Anuj Kapadia dans l’émission télévisée a fait parler tout le monde. Ils sont aimés par leurs fans et Anupamaa est la meilleure émission des charts TRP. Naturellement, être associé à la meilleure émission apporte beaucoup de renommée à tous. Anupamaa a également une solide distribution de stars de soutien. Rushad Rana joue le rôle d’Anirudh Gandhi – l’ex-mari de Kavya à Anupamaa. Récemment, il a marqué son retour dans la série.

Rushad Rana parle de son retour à Anupamaa

Rushad Rana est marié à Ketaki qui est le directeur créatif d’Anupamaa. Il y a donc eu des chuchotements suggérant qu’il est revenu dans la série à cause de sa femme. Dans une interview avec Etimes, Rushad Rana a réagi à la même chose et a déclaré qu’il ne prenait pas ces commentaires à cœur et en riait plutôt. Il a mentionné qu’il avait empoché Anupamaa bien avant d’épouser Ketaki. Il a été cité en disant: « Depuis que ma femme Ketaki est la directrice créative de l’émission, il y a souvent des commentaires sur la façon dont j’ai dû réintégrer l’émission parce qu’elle y est associée. Quand j’ai empoché Anupamaa, je ne savais même pas Ketaki. Et nous nous sommes rencontrés juste officiellement sur les plateaux de tournage. C’est beaucoup plus tard que j’ai appris à la connaître, puis nous nous sommes mariés. Je ne prends pas de tels commentaires à cœur. De plus, il a ajouté que sa femme Ketaki était affectée par de tels commentaires et voulait le joindre, mais il lui demandait de ne pas le faire. Il a dit qu’il savait comment fonctionnait l’industrie. Rushad Rana a également mentionné que sa femme Ketaki lui donne un bon retour sur le travail qu’il fait.

Rupali Ganguly et Gaurav Khanna alias la saga d’amour de MaAn à Anupamaa

En parlant d’Anupamaa, l’histoire actuelle est qu’Anuj a révélé la vérité à Anupamaa et qu’ils ont décidé de se séparer. Anupamaa est déterminée à aller en Amérique tandis qu’Anuj doit s’occuper de Maya. Ils ont avoué qu’ils s’aiment mais qu’ils doivent se séparer. Les fans de MaAn en sont très déçus. Pendant ce temps, Kavya est enceinte mais elle n’a pas encore révélé la bonne nouvelle à Vanraj.