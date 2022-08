Anupamaa : Rupali Ganguly se déplace sur Paras Kalnawat ; douches d’affection sur le nouveau fils à l’écran Sagar Parekh [Watch Video]

Récemment, nous avons vu Sagar Parek faire une entrée fracassante dans Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey et Madalsa Sharma vedette Anupamaa. Il a remplacé Paras Kalnawat comme Samar Shah dans l’émission de télévision populaire. L’entrée de Sagar a reçu une excellente réponse du public. C’est l’heure de la fête à Anupamaa car la piste actuelle présente les Shahs et les Kapadias célébrant Raksha Bandhan dans leurs maisons respectives. Anupamaa ne vient pas chez Shah et c’est son premier festival après son mariage avec Anuj. D’un autre côté, il y a aussi la petite Anu qui veut fêter Rakhi avec ses beaux-frères et sœurs. Tohshu ne viendra pas et, par conséquent, les visites de Samar transforment l’atmosphère sombre des Kapadias en une zone festive. Et Sagar Parekh s’est bien adapté à son rôle de Samar Shah. Il crée également des liens avec le reste de la distribution et des membres de l’équipe sur les plateaux, en particulier Anupamaa alias Rupali Ganguly. L’acteur a récemment partagé une vidéo en ligne avec la célèbre actrice de télévision. Leur camaraderie en tant que duo mère-fils est adorable. Les fans qui avaient l’habitude de voir Paras Kalnawat et Rupali Ganguly dans ce lien regarderont désormais Sagar et Rupali. Ils se sont bien liés, vous ne trouvez pas ?

Comment avez-vous aimé l’entrée de Sagar en tant que Samar à Anupamaa? Voyons comment il se lie avec Anuj (Gaurav Khanna), Vanraj (Sudhanshu Pandey) et Kavya (Madalsa Sharma).