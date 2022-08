Anupamaa : Rupali Ganguly prend le métro de Mumbai pour éviter le trafic ; partage des vidéos de ses mignons co-passagers [View Posts]

Rupali Ganguly est l’une des actrices de télévision les plus célèbres que nous ayons dans l’industrie. Elle travaille depuis environ deux décennies, et actuellement, l’actrice est au top grâce à son émission Anupama. L’émission Star Plus a dominé les charts TRP, et Rupali s’est sûrement créé une énorme base de fans avec ses performances incroyables. Eh bien, il est sûrement difficile pour les stars de la télévision de voyager en transports en commun à cause de l’immense fan qui les suit. Cependant, Rupali a récemment surpris ses fans.

L’actrice a pris le métro de Mumbai pour éviter le trafic. Rupali Ganguly a également partagé quelques messages supplémentaires dans lesquels des enfants jouaient avec leurs parents dans le métro. L’actrice a sous-titré l’un de ses messages, “Les joies simples de l’enfance. Le bonheur d’être avec ses parents.” Découvrez les messages ci-dessous

Eh bien, nous allons voir des rebondissements intéressants à Anupamaa dans les prochains épisodes. Mais, aujourd’hui, les fans de MaAn ont eu une très grosse surprise lorsque Rupali a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle Anu et Anuj font une danse romantique sur la chanson Laal Ishq. L’actrice l’a légendé ainsi : “We Maan You all Merci pour tout ce que vous faites pour nous.” Regardez la vidéo ci-dessous

Anupamaa a également fait la une des journaux pour la sortie de Paras Kalnawat de la série. Le contrat de l’acteur a été résilié par les créateurs alors qu’il décidait d’aller de l’avant et de faire partie de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Sagar Parekh a remplacé Paras en tant que Samar dans la série, et apparemment, l’acteur se gélifie déjà très bien avec le casting. Découvrez sa bobine avec Rupali ci-dessous