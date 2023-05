Anupamaa: Rupali Ganguly, les fans de Gaurav Khanna lancent un ultimatum aux fabricants pour mettre fin à la piste de séparation de MaAn dès que possible

Les fans d’Anupamaa alias Rupali Ganguly et Gaurav Khanna ne sont pas très satisfaits de la piste de séparation dans la série, et elle et les fans de MaAn sont irrités et fatigués de regarder la même vieille chose. Et maintenant, ils exigent de mettre fin à leur triste piste, et l’ultimatum final est que si les créateurs ne changent pas la piste, ils arrêteront de regarder le spectacle. Les fans de MaAn ont d’abord demandé aux créateurs de mettre fin à la piste triste car c’est leur premier anniversaire de mariage et ils devraient arrêter ces bêtises et parler de leur bonheur ensemble et pour toujours.

#Anupamaa Les makers pensez-vous qu'on trouve ça mignon, non, pas du tout plutôt que de trouver ça mignon ça je trouve ça dégueulasse ? Juste parce qu'il est son HB, cela ne lui donne pas le droit de la forcer, si quelqu'un dit non, il est clair, quelle que soit la personne, pourquoi ne pouvez-vous pas montrer cela ?

Yeh sab kya hogaya?… Yahi dekhna baki reh gaya tha… Quelle raison justifierait cela. « Tum thik toh ho na ANU » soit « Tum thik toh ho na MAYA » ?? Ça fait mal même si c'est hors de l'humanité.. DKP kya krdiya#Anupamaa

Chers créateurs et acteurs, aucun autre morceau n'a créé la quantité de négativité que ce morceau a créée. Veuillez prendre soin de vous. Vous avez toujours considéré l'ouverture des fans de SM. Vous les appelez une famille numérique. J'espère que tu ne veux pas les perdre. Envie de positivité #Anupamaa

Anupamaa est découragée de voir un Anuj changé qui prend soin de Maya et l’emmène au Kapadia Mansion, mais dans l’épisode d’aujourd’hui, les fans ont été témoins de la façon dont Anuj fait de son mieux pour parler à Anu et lui dire la vérité, et il semble qu’il a même lui a dit, et combien de temps la piste de séparation pourrait se terminer et le vrai visage de Maya sera révélé. Les fans attendent avec impatience la fin de ce triste morceau et de voir Anu et Anupamaa vivre heureux pour toujours.