Anupamaa : Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey et d’autres photos d’acteurs d’hier et d’aujourd’hui

Bigg Boss 16 : Depuis Archana Gautam est devenu le capitaine de la maison. Shiv Thakare et tout le gang se sont opposés et ont essayé de faire de leur mieux pour l’abattre et c’est en quoi consiste le jeu Bigg Boss. Pendant le week-end Ka Vaar, nous avons vu Karana Johar claquer Gori Nagori pour des commentaires provocateurs sur Archana Gautam et déclencher une bagarre avec elle. Ce que Karan a fait était tout à fait juste, mais les internautes l’appellent biaisé car il n’a donné qu’une oreille attentive à Gori et non à Archana malgré cela, elle l’a appelée pro * titute indirectement. Jetez un œil aux options des internautes sur le même sujet. Les internautes ont également estimé que Karan Johar était ennuyeux et qu’il ne pouvait pas prendre position contre quiconque accepte Archana Gautam et l’a déclarée préférée de tous.

Jamais vu un hôte aussi idiot que #KaranJohar Bloody stupid essaie de cibler juste gori, ignorant tous les faits et gestes d’Archana. #Salman Khan doit être de retour. #KaranJohar fou. Juste ressasser une chose, passer à un sujet différent, espèce d’idiot Kjo. Perte de temps#BigBoss16 # Président de la vérité (@RangaRupali) 22 octobre 2022

Hôte Chutiya #KaranJohar. Il n’a laissé personne parler en faveur de #Gorinagori. #ArchanaGautamm avait tort, tout comme gori, mais la façon dont Karan a présenté les choses était si stupide. #ShivThakare tu es meilleur. CIEL (@skyvkx) 22 octobre 2022

Shiv Thakare appelé arrogant

Shalin Bhanot et Shiv Thakare se livrent à un énorme combat contre Ina après que le vainqueur de Bigg Boss Marathi l’ait choisi et l’a affirmée qu’il changeait de couleur instantanément.

Sumbul Touqeer est de retour pour célébrer ses fans alors qu’elle prend position pour la première fois dans la maison de la capitainerie d’Archana Gautam contre Manya Singh après avoir refusé de faire ses devoirs depuis deux jours maintenant.

le Sumbul qu’on voulait voir du Day 1 est enfin là ?? YAYYYY VOUS ALLEZ FILLE !!!#SumbulTouquerKhan #ArchanaGuatam #BB16 pic.twitter.com/qLC8MKO815 ?? (@soorajdukhii) 22 octobre 2022

Bigg Boss 16 est de retour sur la bonne voie et maintenant les fans apprécient à fond ce spectacle controversé. Alors que ce week-end, ka Vaar n’était pas à la hauteur car les fans ont largement manqué Salman Khan.