Anupamaa : Rupali Ganguly et Gaurav Khanna, le morceau MaAn centré sur les fans, rend les fans heureux ; dire: ‘Fait uniquement l’un pour l’autre’ [Read Tweets]

Les fans d’Anupamaa sont enfin contents. Le rendez-vous romantique entre Gaurav Khanna (Anuj Kapadia) et Rupali Ganguly (Anupamaa) a réchauffé les cœurs. Nous savons que la dame s’est sentie coupable d’avoir ignoré Anuj pendant longtemps. Elle était trop prise dans les problèmes de la famille Shah. La date était merveilleuse où Anuj a également donné un baiser affectueux à Anupamaa. Dans les jours à venir, il y aura plus de bouleversements mais à partir de maintenant, il y a du bonheur au paradis. Nous avons également vu un segment où un ami d’Anuj est venu et a dit à Anupamaa à quel point Anuj était triste quand il ne pouvait pas s’attacher à elle.

Anupamaa a décrit les 25 années de sa vie conjugale comme une marche sur un champ de mines. Elle a dit qu’elle devait faire chaque pas avec soin et sous la direction de quelqu’un. Les téléspectateurs ont adoré les dialogues. La présence de l’ami d’enfance a également été énormément appréciée. Regardez les réactions….

Les 2 dernières lignes de la légende résument tout le sentiment et la douleur d’Anupamaa. En fait, je ne sais pas comment le dire, mais sa douleur se fera sentir ??? Magnifiquement écrit @dreamwalking_ ?#Anupamaa #MaAn #Anujkapadia https://t.co/s3v3txSaM8 yuvanaa (@yuvanaa9) 9 janvier 2023

Cela fait presque un jour qu’Anuj est comme ça. Pourtant, elle est trop vulnérable pour dire… Pyaar kum mat kijiye. Cela montre ce dont elle avait envie depuis 26 ans#RupaliGanguly Ressentir la douleur de cette fille ?#Anupamaa #RupaliGanguly pic.twitter.com/tvCU2fjg7R marche de rêve (@marche de rêve_) 9 janvier 2023

C’est tellement vrai et je pleure maintenant ?? Merde, c’est juste un jour et elle a eu peur de le perdre Imaginez à quel point il aurait été difficile de sortir d’une relation de 25 ans où elle se sentait amoureuse mais avait tort et comment ?? #anupamaa https://t.co/AnneKhuwqo Khadija (@KhadzRangwala) 9 janvier 2023

Cette partie était si mignonne ? Dhiraj Bhai taquine ANUJ Anuj se sentant fier d’avoir son amour sa femme”Anupama Anuj Kapadia? Anu joyeusement perdu en voyant son Anuj rire de tout son cœur Dhiraj Bhai on t’aime #Anupamaa #MaAn pic.twitter.com/RQ3FoOP4Is nidz_mehtz (@nidhimehta06) 9 janvier 2023

Anuj a pu voir son Anu sous un jour différent et Anu aussi. Elle ne l’a jamais vu rire de tout son cœur depuis un moment. Rishtey & Kaand sambhalte hue ils se sont tous les deux perdus quelque part. Ce n’est pas toujours de la romance mais la conversation qu’ils avaient l’habitude d’avoir ek dusre ke liye#Anupamaa #AnujKapadia #MaAn MaAn (@MaAn37773430) 9 janvier 2023

Les scénaristes de l’émission reçoivent d’immenses éloges sur les réseaux sociaux. Les pistes constantes impliquant Pakhi, Adhik, Kinjal, Kavya et d’autres membres sont devenues un casse-tête. C’est un soulagement.