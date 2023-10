Anupamaa : Rupali Ganguly écrit une note larmoyante pour son « Bakuda » Samar alias Sagar Parekh ; laisse les fans émus

Anupamaa tournure choquante : Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et d’autres émissions de télévision vedettes de célébrités vont maintenant prendre une tournure très choquante dans l’histoire. Samar, joué par Sagar Parekh, va mourir en sauvant Anuj. La dernière tournure a laissé les fans dans le pétrin et ils ne veulent pas plus de problèmes pour Anupamaa et Anuj et ils ne veulent pas non plus qu’Anu soit séparée de son « Bakuda » Samar. Et au milieu de cette tournure inattendue et déchirante, Rupali a écrit une véritable note déchirante pour Sagar alias Samar.

Rupali Ganguly partage une note sincère pour son Bakuda Samar alias Sagar Parekh au milieu d’une tournure choquante à Anupamaa

Rupali Ganguly a profité de son compte sur les réseaux sociaux et a rendu hommage à Sagar Parekh et au lien entre Anupamaa et Samar. Le lien mère-fils à l’écran est l’un des plus appréciés à la télévision. Anupamaa et sa Samar sont inséparables et irremplaçables. C’est pourquoi la récente tournure a laissé les fans le cœur brisé. Comme le dernier épisode de Anupamaa créée à la télévision, Rupali a écrit une note sincère qui laissera tous Anupamaa les fans en larmes. Rupali partage que c’était le tout premier lien de la série avec lequel elle s’est connectée, car c’était la première promo pour laquelle elle a tourné. Elle a fait l’éloge de Samar, le personnage qui a donné Anupamaa les ailes pour voler avant tout le monde. L’émotion du lien mère-fils entre Anupamaa et Samar a amplifié pour Rupali lorsque Sagar a rejoint le casting.

Rupali a félicité Sagar pour son passage en tant que Samar. Elle s’est particulièrement réjouie de la scène de la cuisine qui a été diffusée à la télévision dans l’épisode de ce soir. Anupamaa. Elle a qualifié la scène de « déchirante, épuisante sur le plan émotionnel » et « épuisante ». Anupamaa fait ses adieux à Samar, son précieux enfant. Il y a eu des discussions sur le retour imminent de Samar et Rupali a apparemment fait allusion à la même chose. Elle mentionne dans sa note que cela peut être ou non AnupamaaC’est le dernier adieu à Samar.

Sagar Parekh, alias Samar, écrit une longue note de remerciement pour Rupali Ganguly, alias Anupamaa

Sagar Parekh a commenté le message sincère de Rupali. Il se souvient de sa première rencontre avec Rupali Ganguly et de la façon dont elle l’avait encouragé lorsqu’il lui avait donné son premier coup de feu. Anupamaa. Cela en soi a cimenté leur lien à l’écran et hors écran, jaillit-il. Sagar a fait l’éloge de Rupali et de l’équipe de Anupamaa et se vantait d’apprendre auprès des meilleurs. Il a remercié Rupali de l’avoir traité comme son propre fils sur les plateaux de tournage de Anupamaa. Il a également remercié Rajan Shahi et le réalisateur Kut Productions de lui avoir offert un chez-soi loin de chez lui. Il a terminé le commentaire par une phrase « Photo abhi baaki hai ». Découvrez l’instantané de son commentaire ici :

Rester Les fans sont incapables de croire à la tournure à venir de Anupamaa et pleurent de tout leur cœur dans la section commentaires du message de Rupali pour Sagar.