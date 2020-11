Anupamaa reste numéro 1, une nouvelle émission Imli fait son entrée dans le top 5

L’émission récemment lancée Imli et la série dérivée de l’émission populaire Yeh Hai Mohabbatein, Yeh Hai Chahatein, font de nouvelles entrées dans la liste des émissions les plus regardées cette semaine. Le Broadcast Audience Research Channel (BARC) a publié le modèle de visionnage du public indien entre le 14 et le 20 novembre.

Selon les derniers rapports du BARC, voici les cinq meilleures émissions à la télévision:

Anupamaa – Rakhi expose l’affaire extraconjugale de Vanraj et Kavya devant sa famille. Elle appelle en outre sa fille, les fiançailles de Kingal avec le fils de Vanraj, Toshu. La famille Shah rentre chez elle et Vanraj les suit, laissant Kavya au complexe. Dès qu’il arrive à la maison, sa mère, Baa le gifle et dit qu’elle a honte de lui. L’émission est diffusée sur Star Plus.

Kundali Bhagya – Sherlyn fait arrêter Sarla en l’accusant à tort d’essayer de tuer le bébé d’une mère. Elle dit à Sarla que c’est une vengeance d’avoir à voir sa fille Preeta dans la maison Luthra tous les jours. Preeta et Karan profitent de quelques moments romantiques, ignorant l’arrestation de Sarla. L’émission est titrée par les acteurs Shraddha Arya et Dheeraj Dhoopar et est diffusée sur Zee TV.

Kumkum Bhagya – Alia essaie de créer des différences entre Rhea et sa mère Pragya, qui viennent de se réunir. D’un autre côté, Pragya révèle à Prachi que Rhea est sa sœur, cette dernière devient émotive. Pendant ce temps, Ranbir se fiance à Prachi et ses parents sont choqués. Ils veulent qu’il retire la bague mais il refuse. L’émission est diffusée sur Zee TV.

Imli – Aditya, un garçon de la ville, est forcé d’épouser Imlie, une fille du village, après s’être réfugié dans une hutte en raison de fortes pluies. L’émission est un remake en hindi de la populaire émission bengali Isti Kutum. Lancée le 16 novembre, l’émission est devenue la quatrième émission la plus regardée cette semaine. Il est diffusé sur Star Plus.

Yeh Hai Chahatein – Le spectacle a les acteurs Sargun Kaur Luthra comme Preesha et Abrar Qazi comme Rudraksh dans les rôles principaux. Il s’agit d’une série dérivée de Yeh Hai Mohabbatein, qui a été titrée par les acteurs Divyanka Tripathi et Karan Patel. L’émission est diffusée sur Star Plus.