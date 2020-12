Le Broadcast Audience Research Channel (BARC) a publié le modèle de visionnage du public indien entre le 12 et le 18 décembre.

Selon les derniers rapports du BARC, voici les cinq meilleures émissions à la télévision:

Anupamaa – La famille Shah se prépare pour le sangeet de Toshu et Kinjal. Vanraj, qui a quitté la maison et reste avec sa petite amie Kavya, vient voir son fils, les festivités avant le mariage de Toshu, mais n’amène pas Kavya avec lui. Il lui dit que ce n’est pas beau d’amener sa petite amie au mariage de son fils, ce qui l’irrite. L’émission est diffusée sur Star Plus.

Kundali Bhagya – Mahira porte la robe de Preeta et rend son mari, Karan inconscient dans sa chambre. Elle ferme ensuite la porte et allume la caméra pour l’enregistrement. D’un autre côté, Preeta reprend conscience et crie à l’aide. Elle se rend compte que Mahira lui a fait ça. Il est diffusé sur Zee TV.

Imli – Aditya et Malini sont sur le point de se marier. Aditya demande à Imlie de faire son sac et quelqu’un de son bureau viendra la déposer dans son village de Pagdaniya. Aditya dit qu’il ne peut pas accepter qu’Imlie ait sa femme et qu’il épousera Malini contre son sort. L’émission est diffusée sur Star Plus.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein – Sai a dépassé ses examens et son père manque le jour du résultat. Bhavani arrête Virat et Sai et leur dit que les femelles de cette famille ne sortent pas. Pakhi dit même qu’elle a suivi cette règle. Mais, Sai objecte et dit qu’elle va certainement étudier et réaliser le rêve de son père. L’émission est diffusée sur Star Plus.

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma – Depuis les 12 dernières années, l’émission est diffusée avec succès à la télévision. «C’est un spectacle familial. Il existe tous les types d’humains, différents types de familles. Les gens l’aiment, l’apprécient et ensuite il y a des messages de sensibilisation du public. C’est donc ce qui rend le spectacle populaire et aussi faire de la comédie avec chaque personnage », a déclaré Tanuj Mahashabde, qui joue le rôle d’Iyer dans la série. Il est diffusé sur Sony SAB.