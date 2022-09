Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Anuj se fâche contre Anu et commence à lui crier dessus. D’autre part, Baa gronde Choti Anu et la laisse pleurer. Rakhi expose la liaison extraconjugale de Toshu et laisse tout le monde choqué. Anupamaa et Vanraj ne pouvaient pas croire que Toshu avait trompé Kinjal pendant sa grossesse. Anu confronte Toshu et se met en colère contre lui.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Anuj reçoit un cadeau pour sa femme Anuoamaa. Il s’excuse pour son acte et en est désolé. Il dit à Anu qu’il sent qu’il devient comme Vanraj. Anupamaa l’arrête et dit qu’il n’est pas Vanraj. Elle essaie même de le calmer.

Regardez la promo –

Au milieu de la cérémonie de baptême de la fille de Kinjal et Toshu, Anu prend le téléphone de Toshu dans sa main. Elle voit le message vocal de Sanjana. Elle apprend que Sanjana vient de Rajkot à Ahmedabad. Anupamaa perd son calme à Toshu et le traîne dans le coin. Anu exposera la vérité de Toshu devant tout le monde.

D’autre part, le cadre photo de Kinjal et Paritosh tombe sur le sol par Anupamaa. Anu commence à se souvenir des paroles de Rakhi à propos de Toshu. Anu va maintenant faire de son mieux pour séparer Kinjal et Toshu. Elle se souvient même de la promesse qu’elle a faite à Rakhi de soutenir Kinjal.