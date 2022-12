Anupamaa rebondissement MAJEUR : Anuj perd sa confiance en Anu ; Pakhi CONFESSE un gros mensonge et plus

L’émission de télévision Anupama a le cœur de tout le monde. L’émission titrée par Rupali Ganguly a des étoiles comme Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey, Madalsa Sharma et d’autres dans des rôles principaux. Anupamaa domine les charts TRP et figure en tête de la liste des émissions de télévision les plus populaires. Les fans sont toujours impatients de savoir ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Eh bien, les fans d’Anupamaa vont se régaler car des rebondissements majeurs seront vus dans le meilleur spectacle.

Entertainment News: Tout sur les rebondissements à venir dans Anupamaa de Rupali Ganguly

Selon les rapports, tout le drame qui se déroule à l’intérieur de la maison du Shah aura un impact direct sur la maison Kapadia. Comme Anupamaa restera occupée avec le drame de Pakhi et Adhik, elle ne fera pas attention à chotti Anu. Cela laissera Anuj playes de Gaurav Khanna très énervé et il se coupera de tous les Shahs. Il perdrait apparemment sa confiance en Anupamaa et un drame majeur se déroulerait à l’intérieur de la maison.

De plus, Pakhi avouera un gros mensonge. Elle a accusé Adhik de l’avoir poussée et blessée. En tant que père, Vanraj perd son sang-froid mais plus tard, Pakhi avoue que c’était un accident. Il ne l’a pas intentionnellement poussée et cela laisse tout le monde dans la famille Shah choqué. Vanraj est furieux et comment avec ça. Adhik a décidé de divorcer et de s’éloigner de Pakhi. Pendant ce temps, Kavya annonce qu’elle est enceinte.

