Anupamaa rebondissement CHOQUANT à venir: Anuj d’Anupama a un accident massif; Anu le perdra-t-il pour toujours ?

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Vanraj est prêt à se séparer de Pakhi et Adik. Anu essaie d’expliquer Vanraj, mais il ne l’écoute pas. Barkha, d’autre part, parle à Anu de son projet de boutique. Elle dit à Anu de l’aider avec les fonds. Mais, Anu lui dit de faire le plan proposé et de lui expliquer. Pendant ce temps, Pakhi rencontre secrètement Adik et les deux passent du temps romantique ensemble. Adik raconte à Barkha tout son plan pour reprendre la propriété d’Anupamaa.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Anu attrape Pakhi et Adik en flagrant délit. Alors qu’elle entame une conversation avec Pakhi et Adik, Vanraj les attrape. Il perd son calme à Anupamaa et l’accuse de gâcher la vie de sa fille. D’autre part, Anuj apprendra la vérité sur son frère Ankush et sa belle-sœur Barkha. Anuj apprendra qu’Ankush et Barkha sont derrière sa propriété. Anuj apprend même qu’Adik utilise la fille d’Anupamaa, Pakhi, pour obtenir sa propriété.

Regardez la promo –

Anuj prévoit de révéler leur vérité devant Anupamaa et se précipite pour la rencontrer. Il se rend au bureau et dit à Anu de ne donner la propriété à personne. Le comportement d’Anuj stresse Anupamaa. Elle lui demande la raison de son inquiétude, mais il lui dit de lui promettre. Pendant ce temps, un verre du bureau tombera sur Anuj.