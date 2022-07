Anupamaa : Paras Kalnawat surpris par le comportement de Rupali Ganguly ; partage Sudhanshu Pandey, les réactions de Nidhi Shah à l’éviction

Paras Kalnawat a fait la une des journaux pour son éviction de Rupali Ganguly, Sudhanshu Pandey et Gaurav Khanna vedette Anupama. Le contrat de l’acteur a été résilié récemment après qu’il ait décidé de reprendre Jhalak Dikhhla Jaa 10. L’éviction de Paras Kalnawat de l’émission télévisée TRP topper Anupamaa a été la plus grande nouvelle dans le monde de la télévision ces derniers temps. Et maintenant, l’acteur a expliqué comment les membres de la distribution d’Anupamaa ont réagi à son éviction. Paras est également surpris par le comportement de Rupali Ganguly.

Paras Kalnawat partage son histoire sur son éviction d’Anupamaa

Dans une interview avec un portail de divertissement en ligne, Paras Kalnawat a révélé que la déclaration publiée par la maison de production n’était qu’une tactique de relations publiques. Pour les non-initiés, la maison de production a publié une déclaration disant qu’elle mettait fin au contrat de Paras Kalnawat en raison de la rupture. Ils ont affirmé n’avoir pas été au courant de ses plans pour prendre Jhalak Dikhhla Jaa 10 alors que Paras a affirmé le contraire. Élaborant sur la même chose, Paras a partagé que tout était politique et s’est qualifié de victime de la même chose. Paras a déclaré que Rajan Shahi, le créateur d’Anupamaa, avait refusé de le voir après l’annonce de son licenciement. Paras a déclaré qu’aucune réunion n’avait eu lieu avec lui et qu’il n’avait donc aucune idée. Il a reçu un e-mail concernant son licenciement à 20 heures, après quoi il a reçu un message à ce sujet de la maison de production. En quelques minutes, la nouvelle était dans les articles. Paras a affirmé que s’il avait eu la chance de parler, les choses auraient été réglées.

Paras Kalnawat partage les réactions des acteurs de l’émission de télévision Anupama

Paras Kalnawat a été surpris lorsque seuls quelques membres de la distribution d’Anupamaa l’ont contacté après le reportage de son éviction de la série. Paras a révélé que Rupali Ganguly ne l’avait ni contacté ni envoyé de message après tout l’incident controversé. “Je suis en fait surpris que seuls quelques-uns d’entre eux m’aient contacté après avoir appris cette (résiliation)”, a-t-il dit tout en ajoutant qu’il pense que ceux qui ne l’ont pas soutenu ou ont dit quoi que ce soit voulaient rester dans les bons livres de les fabricants. Paras a révélé que parmi les membres de la distribution de l’émission Anupama Tv, seuls Nidhi Shah, Sudhanshu Pandey et Muskan Bamne l’avaient appelé. Baa alias Alpana Buch et Madalsa Sharma lui ont envoyé des messages après l’incident. Paras a également partagé qu’Aashish Mehrotra, son frère à l’écran d’Anupamaa, a aimé son message dans lequel elle a signé en tant que Samar Shah. “En dehors de cela, personne n’a même aimé ce poste parce qu’ils veulent être dans les bons livres des fabricants. Je comprends parfaitement leur rôle également”, a-t-il conclu.

Samar et Anupamaa partagent un grand lien à l’écran. Paras Kalnawat et Rupali Ganguly en tant que duo mère-fils à l’écran ont conquis beaucoup de cœurs.