Anupamaa : Paras Kalnawat réplique aux co-stars qui n’étaient pas d’accord avec ses affirmations selon lesquelles les gens veulent quitter la série ; dit a des captures d’écran des messages comme preuve

L’émission de télévision Anupama fait la une des journaux presque tous les jours. L’histoire, le drame, le casting – tout ce qui concerne la série fait la une des journaux. Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey jouent les rôles principaux. Paras Kalnawat faisait également partie d’Anupamaa. Il avait l’habitude d’essayer le rôle de Samar. Mais il a démissionné l’année dernière et a parlé des moments désagréables sur les plateaux. Il a fait une déclaration disant que beaucoup veulent quitter Anupamaa mais restent en arrière en raison de leurs responsabilités. Mais Nidhi Shah et Ashish Mehrotra ont démenti ces affirmations. Maintenant, il semble que Paras Kalnawat soit très déçu de ses ex-stars.

Paras Kalnawat réplique à Nidhi Shah et Ashish Mehrotra

Dans une interview avec Hindustan Times, il a longuement expliqué comment il se sentait poignardé par ses deux co-stars. Il a dit qu’il leur avait envoyé des preuves à l’appui de ses affirmations et que maintenant leurs réponses à la même question seraient différentes. Il leur a envoyé des captures d’écran de messages qu’il a reçus de personnes déclarant qu’elles n’étaient pas contentes et qu’elles souhaitaient quitter la série. Il a appelé l’ensemble un «environnement chaotique». Il a affirmé que maintenant ses ex-costars savent que ses plaintes sont authentiques car il a fourni des preuves. Paras Kalnawat a également affirmé qu’il y aurait des combats sur les plateaux d’Anupamaa tous les jours. Il a déclaré: « C’était une horrible course effrénée et un conflit d’ego où aucun acteur ne pouvait voir les autres faire mieux qu’eux. Au lieu de se soutenir, ils tiraient l’autre personne vers le bas. Vous ne verrez même pas un jeune de 16 ans se disputant sur des sujets sur lesquels ils se disputaient auparavant.

Nidhi Shah et Ashish Mehrotra s’excusent

Parlant de Nidhi et Ashish, il a déclaré que les deux acteurs lui avaient présenté leurs excuses. Il a dit que Nidhi avait dit qu’elle se rattraperait tandis qu’Ashish a dit qu’il parlait en faveur de l’émission. Il a ajouté : « Mais parler de moi en public et s’excuser en privé n’est pas la solution. » Paras a également mentionné que la situation est toujours la même sur les plateaux d’Anupamaa.

Nidhi Shah joue le rôle de Kinjal dans Anupamaa tandis qu’Ashish Mehrotra joue le rôle de Toshu. Actuellement, Anupamaa est au sommet du jeu avec ses TRP qui montent en flèche. C’est actuellement une émission numéro un avec des fans qui aiment la chimie de Rupali Ganguly alias Anu et Gaurav Khanna alias Anuj Kapadia.