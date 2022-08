Anupamaa : Paras Kalnawat déjà oublié sur les plateaux de Rupali Ganguly ? Voici comment la nouvelle Samar Sagar Parekh se lie avec le casting [Exclusive]

Anupama est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Il a récemment fait l’actualité lorsque Paras Kalnawat qui a joué le rôle de Samar Shah dans le spectacle a été évincé avec effet immédiat. Cela a créé une énorme controverse autour d’Anupamaa, l’émission télévisée. Il y a quelques jours, il a été confirmé que les créateurs avaient jeté Sagar Parek comme le nouveau Samar dans Rupali Ganguly, Sudhanshu Pandey et Gaurav Khanna vedette Anupama. Et il semble que Sagar ait remplacé avec succès Paras Kalnawat sur les plateaux de tournage.

Résiliation du contrat de Paras Kalnawat d’Anupamaa

Il y a quelques jours, des informations faisant état de l’expulsion de Paras d’Anupamaa ont fait surface. La maison de production a déclaré que Paras avait rompu le contrat, ce qui avait entraîné la résiliation de celui-ci. Paras Kalnawat voulait participer à Jhalak Dikhhla Jaa 10. D’un autre côté, Paras l’a qualifié de coup de presse car quelques minutes après avoir reçu le courrier de résiliation, la nouvelle a été diffusée dans les médias. Paras a ensuite fait des révélations choquantes sur le plateau et les acteurs de l’émission de télévision Anupamaa. Le jeune acteur et l’émission de télévision Anupamaa ont été largement discutés dans le nouvelles de divertissement. Et maintenant, nous apprenons que Paras Kalnawat est devenu une chose du passé sur les plateaux d’Anupamaa. Eh bien, comme vous le savez tous, Sagar Parekh a rejoint Anupamaa en tant que nouveau Samar.

Sagar Parekh se lie avec les acteurs et l’équipe d’Anupamaa

Depuis que Sagar a rejoint le tournage d’Anupamaa, l’acteur qui sera également vu dans Niti Taylor et Kaisi Yeh Yaariyaan de Parth Samthaan a commencé à créer des liens avec les acteurs et l’équipe de l’émission de télévision Anupama. Une source bien placée dans l’industrie nous a informés que Sagar et les membres de la distribution d’Anupamaa s’entendent bien. Eh bien, ce n’est pas facile pour un acteur de créer des liens avec tout le monde lorsqu’il rejoint le casting à mi-chemin. Samar est l’un des acteurs clés de la distribution et jusqu’à présent, Paras Kalnawat faisait partie de la série. Cependant, ce n’est pas le cas avec Sagar et nous apprenons que les acteurs et l’équipe ont été assez chaleureux tout en accueillant Sagar en tant que Samar, révèle la source. Tout le monde s’occupe de la nouvelle Samar sur les plateaux. Nous apprenons également qu’Anu alias Rupali Ganguly et Samar alias Sagar Parekh se sont entendus instantanément. Ils seront considérés comme le nouveau duo mère-fils à l’écran à Anupamaa. Des sources disent que le lien incroyable de Sagar et Rupali, alias Samar et Anu, sera vu dans les prochains épisodes de la série.

Eh bien, certains fans associent toujours Paras à Samar. Et oui, il nous manquera car il a gravé le personnage dans le cœur de chacun. Néanmoins, les prochains épisodes verront que Sagar est tout simplement parfait en tant que Samar aussi. Comme on dit, il faut passer à autre chose. Et l’industrie de la télévision évolue rapidement.