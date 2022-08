Anupamaa : Paras Kalnawat a des retrouvailles avec Nidhi Shah, Madalsa Sharma et d’autres membres de la distribution ; voici comment ils lui ont dit adieu [Watch]

Paras Kalnawatest l’éviction de Anupama le mois dernier a été la plus grande nouvelle du monde de la télévision. Paras a joué Samar Shah, Anupama alias Rupali Ganguly et Vanraj alias Sudhanshu Pandeyfils à l’écran dans Rajan Chahipopulaire émission de télévision, Anupamaa. C’était une énorme controverse, la sortie de Paras Kalnawat d’Anupamaa. Et maintenant, l’acteur a récemment eu la chance de rencontrer les membres de la distribution d’Anupamaa. Il a utilisé sa poignée de médias sociaux pour partager une vidéo et une photo en ligne. Les fans de Paras, qui lui manquaient en tant que Samar, l’ont comblé d’amour et lui ont fait savoir qu’il leur manquait.

Paras Kalnawat retrouve le casting d’Anupamaa

Anupamaa était une grande tendance dans le Nouvelles du divertissement après l’éviction de Paras Kalnawat. Parlant de ses publications récentes, Paras a partagé une vidéo dans ses histoires Instagram, alors qu’il disait adieu aux membres de la distribution – Nidhi Shah, Muskan Bamne, Ashish Mehrotra et Madalsa Sharma. Même certains membres de l’équipage étaient venus le saluer et lui dire adieu. Nidhi alias Kinjal était un peu triste en disant au revoir à Paras. Elle a dit qu’il lui manquera tout en lui donnant un baiser volant. Ashish et Muskan lui firent un signe de la main tandis que Madalsa lui donna également un baiser volant. Paras a pris son gramme et a partagé une photo avec Nidhi Shah. Ils étaient assez proches sur les tournages d’Anupamaa, semble-t-il. Ni Rupali Ganguly, Sudhanshu Pandey ni Gaurav Khanna n’ont été vus. Regardez la vidéo et le post de Paras Kalnawat ci-dessous :

Pourquoi Paras Kalnawat a-t-il été évincé d’Anupamaa ?

L’éviction soudaine de Paras Kalnawat a été un énorme choc pour les internautes. C’était parce que Paras voulait participer à Jhalak Dikhhla Jaa 10. Cependant, les fabricants ont conclu qu’il s’agissait d’une rupture de contrat, conduisant à sa résiliation du contrat. Paras a révélé qu’il n’était même pas informé de son éviction. Il a partagé que quelques minutes après avoir reçu son e-mail de licenciement, les informations sur son éviction figuraient dans les médias. Il a estimé que tout cela n’était qu’un relais de relations publiques. Paras a également fait des révélations choquantes sur les membres de la distribution. Il se sentait mal que personne à part ceux vus dans la vidéo ci-dessus et Alpana Buch et Sudhanshu Pandey, l’ait contacté de l’équipe.