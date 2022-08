Anupamaa: Pakhi alias Muskan Bamne révèle sa réaction choquante face au scénario qui la montre en colère contre “maman” Rupali Ganguly

Le spectacle d’Anupamaa va voir des rebondissements choquants que les fans pourraient ne pas aimer. L’un d’eux est Pakhi qui devient arrogant et impoli avec sa mère après qu’elle ait refusé de la laisser rester dans la maison Kapadia en raison de sa proximité avec Adhik. Pakhi insulte gravement Anupamaa dans la série et cet épisode a suscité de nombreuses critiques pour Pakhi alias Muskan Bamne pour avoir joué le personnage. Tandis que Pakhi, qui a fait ses preuves en tant qu’actrice dans la série, a expliqué à quel point il était choquant pour elle de lire le scénario de cet épisode.

Muskan Bamne RÉVÈLE avoir été CHOQUÉ par le scénario

Selon Telly Chakkar, l’actrice a été citée disant qu’elle n’était pas très heureuse elle-même que Pakhi devienne impolie avec sa mère dans la truie. Parlant de la même chose, elle a déclaré: “J’ai été choquée de lire le scénario dans lequel Pakhi va tout mettre en œuvre pour exprimer sa colère envers sa mère. Oubliez le mauvais comportement avec votre mère, il ne faut pas être aussi grossier avec personne. Cela dit ça, c’était excitant de jouer une telle scène axée sur la performance. C’était incroyable de vivre de telles émotions “. Muskan Bhamne devient lentement une sensation chez les adolescentes et bénéficie d’un énorme fan après tout grâce à son personnage Pakhi à Anupamaa. Cet épisode a attiré beaucoup d’attention des amateurs de nouvelles de divertissement.

En parlant d’Anupamaa, la dernière tournure de l’émission verra Anuj tomber gravement malade et se paralyser, ce qui laisse Anupamaa abandonnée par la famille Kapadia alors qu’ils sont tous prêts à faire de sa vie un enfer. Anupama prête serment de rendre Anuj en forme et en forme comme il l’était auparavant. Bien que ce développement n’ait pas été apprécié par les fans de MAan et nous nous demandons si ce développement fera baisser le TRP de l’émission. Gaurav Khanna alias Anuj Kapadia est extrêmement heureux de faire partie de la série et fait confiance à la vision des créateurs comme il l’a admis lors de sa récente interaction.