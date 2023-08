Anupamaa nouvelle promo : Anu divise la maison du Shah ; dit à Dimpy et Samar de sortir

Anupamaa, la vedette de Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey, est la série la plus appréciée depuis ses débuts. Le spectacle a été au sommet des charts TRP. Le scénario actuel de la série reçoit tout l’amour. Maya a quitté le monde et Anupamaa reste avec sa famille. Cependant, Malti Devi est arrivée comme une tempête pour Anupamaa et ses enfants. Anupamaa est retournée dans sa famille et a décidé de ne pas aller aux États-Unis avec Malti Devi.

Malti Devi a dû être humilié après cela et a donc décidé de se venger d’Anupamaa. Afin de troubler Anupamaa, Malti Devi décide de cibler les enfants d’Anupamaa. Elle propose un travail à Samar et sa femme Dimpy. Dimpy qui est déjà contre Anupamaa et la famille Shah manipule Samar et lui fait signer un contrat avec Malti Devi.

Cependant, Anupamaa le soutient toujours, lui et Dimpy. Cependant, le comportement irrespectueux de Dimpy ne s’arrête pas. Elle continue d’insulter les anciens de la maison du Shah. Maintenant, une promo d’Anupamaa a été publiée où nous voyons Anupamaa prendre enfin le cas de Dimpy.

Dans la promo, on voit Dimpy accusant les Shahs d’être à double face. Elle accuse également Baa et Bapuji. Anupamaa se met en colère et gifle Dimpy pour avoir accusé Baa et Bapuji. Elle demande à Dimpy et Samar de quitter la maison du Shah.

Dimpy dit alors qu’ils resteront dans la même maison mais séparément. Anupamaa dit qu’elle divise la maison et que tout sera différent pour les Shahs et Dimpy-Samar. Regarde:

L’émission de Rupali Ganguly a terminé 1000 épisodes aujourd’hui. Un Havan a été réalisé sur le tournage d’Anupama à Filmcity, Goregaon suivi d’un délicieux brunch. Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Madalsa Sharma, Alpana Buch, Mehul Buch, Nishi Saxena, Aashish Mehrotra, Arvind Vaidya, Muskan Bamne, Adhik Mehta, Sagar Parekh, Asmi Deo, Apara Mehta, Aman Maheshwari et Ashlesha Sawant étaient présents pour le grand événement .