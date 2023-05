Anupamaa : Nidhi Shah alias Kinjal contredit l’affirmation de Paras Kalnawat selon laquelle le casting veut partir ; dit: ‘Pourquoi quelqu’un…’

Anupamaa est devenu l’émission numéro un. Au cours des dernières années, il a dominé les charts TRP. Aucune autre émission n’a été en mesure de battre Anupamaa sur le palmarès TRP. Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey jouent les personnages principaux tandis que Chhavi Pandey, Madalsa Sharma, Nidhi Shah et d’autres sont des personnages secondaires. Paras Kalnawat en faisait également partie. Il a joué le rôle de Samar mais pour une raison quelconque, son contrat a été résilié. L’acteur en a parlé ouvertement. Dans une conversation récente, il a également affirmé que 80% des acteurs d’Anupamaa voudraient sortir si on leur en donnait l’occasion. Maintenant, Nidhi Shah a réagi.

Le casting d’Anupamaa veut partir ?

Tel que rapporté par Hindustan Times, Kinjal Shah s’est demandé pourquoi quelqu’un voudrait partir alors que la série se porte si bien. Elle a dit qu’Anupamaa occupe la première place pour une raison et que tout le monde aime et apprécie ce qu’il fait. Elle a en outre ajouté qu’il y a de nombreuses émissions qui ne sont plus diffusées dans quelques mois, mais Anupamaa est au pouvoir depuis trois ans. Elle a été citée en disant: « Pourquoi quelqu’un quitterait-il une émission qui est numéro un au cours des trois dernières années? Vous voyez la vie d’autres émissions – je pense qu’il y a à peine trois ou quatre émissions avec une telle longévité. D’autres émissions sont diffusées comme six ou sept mois. » Elle se demande pourquoi Paras Kalnawat a fait une telle remarque à propos d’Anupamaa alors que tout va bien sur les plateaux. Nidhi Shah a mentionné qu’il n’y a aucune pression sur qui que ce soit et que l’ambiance sur les plateaux est agréable.

Nidhi Shah a rencontré des problèmes sur les plateaux d’Anupamaa ?

On a également demandé à Nidhi Shah si elle avait rencontré un problème lors du tournage de la série, elle a déclaré: « Il n’y a rien de tel. Dans chaque bureau, à chaque endroit, chacun a son propre point de vue et ses plaintes. Chacun a sa propre pensée et leurs propres différences. Certaines personnes peuvent ou non être d’accord avec vous. Mais cela ne signifie pas que vous allez quitter la série et ensuite le blâmer.

Actuellement, le scénario d’Anupamaa est qu’Anu et Anuj sont séparés et Vanraj, Maaya, Barkha font de leur mieux pour les éloigner l’un de l’autre. Kinjal a pris la responsabilité d’empêcher le parivaar du Shah de se séparer et de s’assurer que le mariage de Dimpi et Samar se passe bien. Voyons ce qui se passera ensuite dans le spectacle de Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey.