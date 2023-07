Anupama est l’une des émissions de télévision les plus appréciées. Les fans adorent la façon dont le personnage de Rupali Ganguly a évolué au fil des épisodes. D’une femme au foyer timide à une Anupamaa forte et confiante, les fans ont apprécié la transformation d’Anu et comment. Maintenant, le dernier morceau d’Anupamaa la prépare à aller en Amérique pour réaliser son rêve. Elle va être la gardienne de la danse Gurukul de Malti Devi en Amérique. Elle a signé un contrat de trois ans. Cela signifie qu’elle va laisser derrière elle Anuj, Chhoti Anu et les Shahs.

La nouvelle promo d’Anupamaa inquiète les fans; Voici pourquoi

Maintenant, une nouvelle promo a fait son chemin sur Internet et elle montre Anupamaa à l’enregistrement à l’aéroport. Alors qu’elle fait tamponner son passeport, elle semble toute excitée pour son nouveau voyage. D’autre part, Chhoti Anu a poussé Anuj Kapadia à appeler Anupamaa et lui a demandé de ne pas aller en Amérique. Chhoti Anu fait des demandes désespérées à son père pour lui demander de rappeler Anupamaa. Anuj Kapadia appelle Anu mais il est coupé car le code de scan du billet d’Anupamaa est sur son téléphone. Plus tard, le téléphone d’Anu s’éteint. La promo a inquiété les fans de MaAn.

De nombreux fans ont réagi à la promo et ont déclaré qu’ils ne voulaient pas que quoi que ce soit vienne d’Anupamaa et de ses rêves. Certains prévoient également qu’Anu restera pour les Kapadias et qu’il y aura une réunion. On a même souhaité une scène Rachel-Ross où Anupamaa ne descend de l’avion que pour l’amour de sa vie Anuj Kapadia. Il y a beaucoup d’anticipation sur ce qui va se passer ensuite.

Découvrez la promo Anupamaa ci-dessous:

La nouvelle promotion d’Anupamaa est sortie…. Anupamaa ne va pas aux États-Unis, elle restera pour Choti Anu. Pourquoi ai-je si peur ?#Anupamaa #AnujKapadia #MaAn pic.twitter.com/8UzmPkRAnk Té (@MaAn_Muse) 30 juin 2023

Encore Naya Safar ? Comme Baagban,#Anupamaa‘s Safar a été lancé de nombreuses fois . Mais d description ici est déclenchante. #AnujKapadia,qui l’a toujours soutenue, pourquoi l’arrêterait-il?#DKP, pourquoi avez-vous traîné CA là-dedans ? N’ose pas en faire la raison du séjour d’Anu. pic.twitter.com/6h0IY0DZ0q Soyez positif (@vibha510) 30 juin 2023

Un moment pour apprécier à quel point cette photo de passeport est belle, alors que nous la voyons tous comme une bande de babouins sur nos cartes d’identité ????????? #Anupamaa #RupaliGanguly pic.twitter.com/pkoab4D4CB Aleya (@Aleya_siddiqui_) 30 juin 2023

Que pensez-vous, Anupamaa ira-t-il vraiment en Amérique ? Actuellement Rupali Ganguly est à Maurice. Tweetez-nous et faites-le nous savoir !