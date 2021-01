Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a finalement fait son chemin dans le classement TRP et est devenu la cinquième émission la plus regardée à la télévision cette semaine. Le Broadcast Audience Research Channel (BARC) a publié le modèle de visionnage du public indien entre le 2 et le 8 janvier.

Selon les derniers rapports du BARC, voici les cinq meilleures émissions de la télévision indienne:

Anupamaa : La petite amie de Vanraj, Kavya, devient jalouse de le voir profiter du cerf-volant avec sa femme Anupamaa. Elle pense que Vanraj n’est pas avec elle pour ce festival aussi. Leela essaie de résoudre les différences entre Anupamaa et Vanraj. Les acteurs Sudhanshu Pandey et Rupali Ganguly jouent les rôles principaux dans la série. Il est diffusé sur Star Plus.

Imlie : Adi et Imlie s’affrontent dans une compétition de cerf-volant à Pagdandiya. Leurs cerfs-volants se coupent et s’éloignent. D’autre part, Malini, la femme d’Adi, célèbre le festival avec ses beaux-parents et manque son mari à l’occasion. L’émission est un remake en hindi de l’émission bengali Isti Kutum. Il est diffusé sur Star Plus.

Kundali Bhagya : Preeta informe Karan qu’Akshay trompe Kritika avec Ruchika. D’un autre côté, Kareena accuse Preeta de douter du caractère d’Akshay. Kareena, qui n’est toujours pas au courant des derniers développements, soutient Preeta. Alors que Shraddha Arya joue le rôle de Preeta, Dheeraj Dhoopar est vu dans le rôle de Karan. L’émission est diffusée sur Star Plus.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Amay est accusé de faux et de trahison. Il avait une liaison extra-conjugale avec Shivani, qui lui a offert une voiture et un téléphone portable. Virat parle à sa femme Sayi de la punition d’Amay et elle n’y réagit pas, ce qui provoque une dispute majeure entre les deux. Le spectacle est titré par les acteurs Neil Bhatt et Ayesha Singh. Il est diffusé sur Star Plus.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : L’émission vedette de Shivangi Joshi et Mohsin Khan a récemment terminé 12 ans ainsi que 3300 épisodes, ce qui en fait la plus longue émission en hindi à ce jour. L’émission a frappé un barrage routier l’année dernière en raison du verrouillage, mais est maintenant de retour sur les rails.