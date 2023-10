Anupamaa : Nehha Pendse révèle pourquoi elle a rejeté le rôle de Rupali Ganguly ; appelle sa décision «vinash kaale viprit buddhi»

Rupali Ganguly et Gaurav Khanna vedette Anupamaa a commencé en 2020 et depuis le premier épisode, il règne sur les cœurs. La série occupe la première place des charts TRP depuis le premier épisode. Il reçoit tout l’amour du public et est désormais suivi par un fan fou. Pas de glamour, pas de looks fantaisistes pour les acteurs, pas d’histoires d’amour de rêve, mais la série s’est quand même imposée comme la meilleure série télévisée. Eh bien, la simplicité d’une femme au foyer, le vrai côté de l’histoire, la simple et belle histoire d’amour, c’est tout ce que cette série a.

Rupali Ganguly a été brillant dans le rôle d’Anupamaa. Son retour à la télévision s’est avéré être la plus belle chose pour elle. Cependant, le rôle d’Anupamaa a été proposé à de nombreuses autres actrices avant Rupali. L’un des noms qui ont reçu cette offre était Nehha Pendsé. La dame a fait des spectacles comme Bhabiji Ghar Par Hain, puis-je entrer Madame et d’autres.

Nehha Pendse s’est vu offrir Anupamaa

Récemment, en parlant à Telly Masala, Nehha Pendse a révélé qu’on lui avait proposé Anupamaa. Elle a dit qu’elle était déçue après avoir rejeté Anupamaa. On lui a demandé de faire Anupamaa, un remake du spectacle Marathi, Aai Kuthe Kaay Karte et sa mère regardait l’émission régulièrement.

Nehha a également vu le spectacle et a senti qu’elle ne voulait pas faire partie de quelque chose comme ça. Elle a dit que ce n’était pas une question d’âge, mais elle a estimé que quel genre de femme est Anupamaa qui ne pense pas à elle-même et continue de souffrir à cause de son mari.

Nehha regrette sa décision de rejeter Anupamaa

Elle a également appelé sa décision «vinash kaale viprit buddhi». L’actrice a révélé qu’elle ne pouvait pas s’identifier au personnage d’Anupama à l’époque et l’a donc rejeté. Elle a ajouté qu’elle n’était pas comme Anupamaa et qu’il lui aurait donc été difficile de jouer ce personnage pendant des années.

Elle a expliqué : » samjho agar film mei maine aisa koi ek personnage kar liya, kitna maximum 20 din, 20 din mai uss personnage mei jee sakti hun, roz kaise jeeyu mai uss personnage mei, gussa aane lagega. Mera gussa uss personnage pe dikhega ‘ Tu Pagal hai kya ye sab kar rahi hai’. »

Cependant, elle a dit que maintenant, si quelque chose d’intéressant survenait comme Anupamaaelle dira simplement oui.