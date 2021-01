Comme chaque semaine, nous sommes de retour avec le tableau d’évaluation des émissions de télévision hindi qui ont mieux performé que d’autres. Le Broadcast Audience Research Channel (BARC) a publié le modèle de visionnage du public indien entre le 9 et le 15 janvier.

Selon les derniers rapports du BARC, voici les cinq meilleures émissions de la télévision indienne:

Anupamaa (Star Plus): Après un long moment, les chaînes de divertissement en hindi ont vu une émission qui pourrait éloigner Kundali Bhagya et Kumkum Bhagya du sommet pendant si longtemps. Avec chaque épisode, le spectacle ,. Avec Rupali Ganguly et Sudhanshu Pandey, ne fait que gagner en force.

Kundali Bhagya (Zee TV): Beaucoup de choses ont changé dans la série, mais son emprise sur le public est quelque chose à envier aux autres producteurs de spectacles. Semaine après semaine, année après année, les écrivains ont trouvé des moyens uniques de garder les téléspectateurs accrochés. C’est un spectacle conventionnel qui pèse plus de cinquante assemblés.

Imli (Star Plus): Celui-ci a trouvé le bon élan assez tôt dans sa course, et a ainsi gagné une place dans les cinq meilleurs spectacles de la semaine. Bien que le spectacle se soit éloigné du thème initial avec lequel il avait commencé, son charme est tout à fait intact. Qui sait un jour, cela pourrait devenir la meilleure émission de télévision en hindi!

Ghum Hain Kisikey Pyaar Meiin (Star Plus): Une autre chose qui n’a pas changé dans le monde des émissions de télévision en hindi est la domination de Star Plus. À chaque émission aux heures de grande écoute, la chaîne établit sa suprématie sur les autres. Le remake de l’émission bengali Kusum Dola, GHKPM a gravi les palmarès assez rapidement.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Utsav): Nous entendons le nom de celui-ci dans les meilleurs classements depuis longtemps. Le changement de canal hôte a peut-être entraîné une diminution nominale des TRP, mais il est toujours difficile de pousser Yeh Rishta hors du top cinq.